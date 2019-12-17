

Под закат жизненного цикла PlayStation 4 компания Sony представила новый аксессуар для геймпадов — DualShock 4 под названием Back Button Attachment. С его помощью можно добавить две программируемые клавиши-лепестка. Пользователи смогут создавать до трех различных профилей, а специальный OLED-экран отобразит текущую раскладку.







Устройство подключается к нижней части контроллера через служебный разъем и оснащается сквозным 3,5 мм портом для подключения гарнитуры. После подключения сразу появляется возможность назначить дополнительным клавишам любое действие DualShock 4.



По словам производителя, этот аксессуар работает со «всеми нашими любимыми» играми для PS4 и PS VR. Продажи DualShock 4 Back Button Attachment стартуют в США 23 января по цене 30 долларов, а в Европу и Россию гаджет доберется не раньше 14 февраля.



За счет довольно демократичного ценника аксессуар может прийтись по вкусу пользователям, которые не хотят использовать геймпады от сторонних производителей с наиболее расширенными возможностями, по сравнению с DualShock 4. До выхода PlayStation 5 остается уже менее года и пока неясно, будет ли Back Button Attachment поддерживать контроллер консоли следующего поколения.





