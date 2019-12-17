DualShock 4 Back Button Attachment
Под закат жизненного цикла PlayStation 4 компания Sony представила новый аксессуар для геймпадов — DualShock 4 под названием Back Button Attachment. С его помощью можно добавить две программируемые клавиши-лепестка. Пользователи смогут создавать до трех различных профилей, а специальный OLED-экран отобразит текущую раскладку.



Устройство подключается к нижней части контроллера через служебный разъем и оснащается сквозным 3,5 мм портом для подключения гарнитуры. После подключения сразу появляется возможность назначить дополнительным клавишам любое действие DualShock 4.
DualShock 4 Back Button Attachment
По словам производителя, этот аксессуар работает со «всеми нашими любимыми» играми для PS4 и PS VR. Продажи DualShock 4 Back Button Attachment стартуют в США 23 января по цене 30 долларов, а в Европу и Россию гаджет доберется не раньше 14 февраля.

За счет довольно демократичного ценника аксессуар может прийтись по вкусу пользователям, которые не хотят использовать геймпады от сторонних производителей с наиболее расширенными возможностями, по сравнению с DualShock 4. До выхода PlayStation 5 остается уже менее года и пока неясно, будет ли Back Button Attachment поддерживать контроллер консоли следующего поколения.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Sony объявила о старте акции «Новогодние скидки» на PlayStation Sony объявила о старте акции «Новогодние скидки» на PlayStation

Что показали на The Game Awards 2019 Что показали на The Game Awards 2019

Взлет и падение суперкомпьютеров на базе PlayStation Взлет и падение суперкомпьютеров на базе PlayStation