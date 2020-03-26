В 2020 году смартфонов как никогда много. От количества брендов до ценовых уровней — пользователь может купить устройство любой марки за удобную ему цену.

Только, как ни странно, смартфоны перестали делиться по назначениям. Камерофоны, устройства для игр (не игровые смартфоны), смартфоны для меломанов — маркетологи банально забили на этот момент.

Исключение — Sony Xperia 1 с экраном 21:9, предлагавшийся как смартфон для просмотра кино. В остальном производители поставили на универсальность, баланс характеристик и возможности камеры — лучше во всем быть на среднем уровне, чем топом в чем-то одном. Флагманы Huawei предлагают отличные камеры, но все же основная ставка делается на баланс характеристик.

С одной стороны, это удобно. Одна модель подойдет более широкому кругу людей. С другой стороны, так смартфоны стали стали скучными — они выделяются не возможностями, а брендом.

Смартфонов для меломанов нет вообще

Заметнее всего пропажа смартфонов для меломанов. В 2020 году звук вообще перестал быть важной частью смартфона — на презентациях, лендингах и рекламных роликах внимания ему уделяется минимум.

Вот последние релизы смартфонов с качественным звуком. Вспомните, как их продвигали:

— Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra получили стереодинамики от компании AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos для более качественного звука. При этом, компания сильнейшими сторонами выделила камеры, экран 120 Гц и производительность, о звуке слов минимум.

— В среднем и начальном уровне стереодинамики — редкость. Они есть у Realme X2 Pro, OPPO A5 2020, OPPO A9 (2020) и Motorola G8 Plus. В первом все внимания приходится на экран 90 Гц и процессор Snapdragon 855, во втором на баланс характеристик.

— В iPhone звук по умолчанию топовый. Динамика два, добавлен флагманский аудиочип и софт для более объемного звука. На презентации iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max о нем не было сказано ни слова.

Motorola G8 Plus - смартфон со стереодинамиками. Один из немногих таких в ценовой категории 10-15 тыс. руб.

Как видим, бренды осознанно игнорируют этот момент. О звуке не говорят, даже если он качественный.

Совсем недавно смартфонов для аудиофилов было много. Куда делись?

Последний смартфон для меломанов — LG V30+. Сейчас компания почти мертва, в 2017 году ее смартфон полноценно конкурировал с Samsung Galaxy S8. Пока самсунг предлагал стильный дизайн, экран с изогнутыми краями и сверхкачественной картинкой, V30+ приманивал аудиторию именно динамиками.

Прежде всего, LG на каждом шагу говорила о динамиках от компании B&O, авторитетного производителя аудиоустройств, а в комплекте шли флагманские проводные наушники.

Кнопочники были бодрее

На аппаратном уровне динамики смартфона были действительно топовыми. В него был встроен цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) Quad Hi-Fi Audio — ESS SABRE ES9218P. Его особенностями были две возможности: цифровые фильтры (меняющие звуковую картину, как в дорогих цифровых плеерах) и звуковые пресеты. Так, компания выпустила один из самых необычных смартфонов своего поколения.

В эру кнопочных телефонов звуку уделялось еще больше внимания. Они заменяли плееры и были основным источником звука (без наушников). Помните, как мы передавали музыку по Bluetooth и ИК-Порту? Вот и производители угождали клиентам.

Один из таких телефонов — Motorola E398. Он вышел одновременно с легендарной раскладушкой RAZR V3. Вторая продвигалась гораздо агрессивнее и выглядела оригинальнее, тем не менее, E398 это не помешало тоже стать хитом и войти в историю. Его секрет успеха — звук.

В кругу гиков девайс назывался «карманной колонкой». Его особенность на тот момент — стереодинамики и встроенные мини-колонки MFT с поддержкой более объемного звука.

Тогда Motorola E398 заменял колонку.

При этом, конкуренты ставили на качество динамиков, но реализовывали идеи бездарно. В 2000 году телефоны начали поддерживать mp3, но звук был плоским. У Sony Ericsson и Nokia динамики не соответствовали ожиданиям, а Samsung в принципе не ставила на звук.

Motorola перевернула игру. Помните хиты нулевых 50 Cent — P.I.M.P. и Банд’Эрос — Коламбия Пикчерз не представляет? Так вот, с E398 у вас бы они звучали качественнее всех.

Почему смартфонов для аудиофилов больше нет?

Видимо, пользователи сами не хотят себе музыкальный смартфон. Возвращаясь к устройствам Realme, OPPO, Samsung и Motorola.Если маркетологи не акцентируют внимание на стереозвуке, значит он банально не интересует людей.

Есть три причины, почему мобильные устройства для аудиофилов никому не нужны:

— Смартфоны не пытаются быть уникальными в отличие от кнопочных телефонов. Каждый кнопочный телефон был уникален, каждый удивлял разными возможностями.

— Динамики смартфона — не основное способ воспроизведения музыки. Для этого есть колонки. На улице подойдет портативная, дома умная с голосовым помощником с управлением умным домом. Сценариев, при которых смартфон заменит их, просто нет. Разве что будильник, если умной колонки нет.

— Качество звука — нишевый запрос. Популярность набирают беспроводные наушники, а они по качеству хуже средних проводных.

Смартфоны для меломанов не нужны

Мир изменился так, что ему больше не нужны оригинальные смартфоны. Рамки исчезли, задние панели выглядят одинаково, вырезы под камеры меняются синхронно.

Что до звука, то производители и пользователи определились, что музыка без наушников - это не основная задача смартфона. Колонки недорогие (от 200 руб. проводные и от 500 руб. беспроводные), ноутбук или компьютер есть у каждого. А с этих устройств звук в любом случае будет качественнее.





