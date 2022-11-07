Стильный ультратонкий монитор Acer R242YA поступил в продажу в России

Компания Acer привезла в Россию новый ультратонкий монитор Acer R242YA в стильном корпусе с безрамочным дисплеем. Рассказываем, чем хорош этот девайс.Acer R242YA получил 23,8-дюймовый LCD-дисплей (VA) с разрешением Full HD, частотой обновления до 75 Гц, яркостью в 250 нит, фирменным антибликовым покрытием Comfyview и откликом в 1 мс. Монитор поддерживает технологию FreeSync и предлагает специальный набор функций для защиты зрения, включая снижение синего свечения и уменьшение мерцания.На корпусе расположены порты VGA и HDMI, а также 3,5-мм разъём для наушников. Несомненным плюсом Acer R242YA является его дизайн — он отлично впишется в любой интерьер.Монитор Acer R242YA уже можно приобрести во многих магазинах по рекомендованной цене в 11 499 рублей.