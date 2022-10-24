В России появился геймерский монитор Acer Nitro XV282KKV

Частота обновления составляет 144 Гц, что гарантирует четкое и плавное изображение без шлейфов за движущимися объектами.

Благодаря поддержке технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS и частоту обновления экрана, даже в самых динамичных сценах и при резкой смене ракурса отсутствуют разрывы изображения и артефакты.

Для подключения к источнику сигнала предусмотрено два порта HDMI 2.1 (совместимые с игровыми приставками PS5 и Xbox Series X) и порт DP 1.4. Также имеется выход на наушники и USB-концентратор на 4 порта USB 3.0, а для зарядки мобильных устройств предусмотрен порт USB-C.

Минимальное время отклика составляет 1 мс. Это обеспечивает молниеносную реакцию монитора на каждое действие пользователя и дает существенное преимущество в многопользовательских соревновательных играх.

IPS-матрица, установленная в мониторе, имеет диагональ 28 дюймов и отличается широкими углами обзора и яркостью до 400 нит, что подтверждено сертификатом VESA DisplayHDR 400. Цветовой охват соответствует пространству DCIP3 на 90%.

Разрешение 3840×2160 (4К) делает картинку на экране четкой и прорисованной, а также позволяет рассмотреть самые мелкие детали в кадре.

Встроенные 2х-ваттные стереодинамики позволяют отказаться от дополнительной акустической системы.

При помощи встроенного KVM-переключателя имеется возможность одновременного подключения сразу к нескольким компьютерам.

Технологии LightSense и ColorSense автоматически подстраивают яркость подсветки и цветовую температуру изображения в зависимости от внешнего освещения. Это существенно снижает нагрузку на зрение и делает процесс игры максимально комфортным. А функция ProxiSense периодически напоминает о необходимости передохнуть и автоматически переводит монитор в спящий режим, когда перед ним нет пользователя.

На российском рынке в продажу поступил игровой монитор Nitro XV282KKV от компании Acer. Устройство отличается высокой детализацией благодаря IPS-экрану с разрешением 4K UHD (3840×2160 пикселей), частоте обновления экрана в 144 Гц и поддержке технологии AMD FreeSync Premium в сочетании со временем отклика в 1 мс. Модель поддерживает современные игровые технологии, в числе которых FreeSync Premium, имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%. Nitro XV282KKV обладает высокой игровой производительностью и отвечает современным требованиям к геймерскому монитору.Nitro XV282KKV имеет строгий и стильный дизайн. Безрамочная по трем сторонам конструкция экрана облегчает создание мультимониторных конфигураций, а наличие VESA крепления позволяет разместить монитор на стене или кронштейне и сэкономить место на рабочем столе. Комплектная подставка поддерживает изменение угла наклона от -5° до -25°, регулировку высоты (130 мм), поворот в горизонтальной плоскости (360°) и портретный режим. Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Порт HDMI 2.1 совместим с приставками PS5 и Xbox Series X, что расширяет целевую аудиторию нового монитора. Помимо этого, имеется выход для наушников, концентратор на 4 порта USB 3.0 и порт USB-C, адаптированный для зарядки мобильных устройств. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять несколькими ПК при подключении к одному монитору.Nitro XV282KKV оборудован 28-дюймовым IPS экраном с разрешением 3840×2160 (4К), что обеспечивает четкость изображения и дает возможность рассмотреть маленькие и незначительные детали в кадре. Цветовой охват экрана соответствует цветовому пространству DCIP3 на 90%, при отклонении DeltaE<1. Наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 подтверждает высокий уровень яркости (до 400 нит) и контрастности. За счет технологии Black Boost достигается большая глубина черного цвета, а у пользователя появляется возможность регулировки уровня затемнения.Монитор обладает и необходимыми для игрового монитора параметрами. Так, скорость отклика составляет всего 1 мс, а частота обновления до 144 Гц. Вместе это обеспечивает мгновенную реакцию монитора на каждое действие игрока, а также четкое изображение без шлейфов и смазываний. В свою очередь, технология FreeSync Premium борется с появлением разрывов кадра и артефактами в динамичных сценах и при резкой смене ракурса, обеспечивая комфортный игровой процесс.Для защиты зрения в новинке предусмотрен комплекс инновационных технологий Acer VisionCare 3.0. Среди этих технологий — LightSense, ColorSense, ProxiSense, а также BluelightShield Pro (борется с вредным воздействием синего спектра света без искажения цвета), Flickerless (уменьшает мерцание подсветки), Low Dimming (снижает яркость подсветки при недостаточном внешнем освещении) и Comfyview (предотвращает появление бликов на экране). Вместе все они делают игровой процесс максимально комфортным и безопасным для зрения и позволяют находиться перед экраном монитора больше времени без вреда для здоровья.Для настройки имеется утилита Acer Display Widget. Она открывает доступ к управлению монитором. С ее помощью можно переключить режимы, произвести быструю настройку изображения под определенную задачу, выбрать источник сигнала и т. д.Монитор Acer Nitro XV282KKV доступен в «Ситилинке» за 52 780 рублей.