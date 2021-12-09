



Российский интернет-магазин Imaxai выпустил в продажу бракованные процессоры «Эльбрус-8СВ». Отбраковка происходит в Москве специалистами компании МЦСТ — разработчика линейки «Эльбрусов».



Бракованный «Эльбрус-8СВ» стоит 2500 рублей. Причин отбраковки может быть несколько: «зависание, не работают какие-либо блоки внутри процессора, да и просто брак фабрики». В скором времени процессоры будут тестироваться на фабрике до их помещения в корпус, а это значит, что такого «запечатанного» брака больше не будет, проданные сувениры станут раритетом и могут вырасти в цене.







«Эльбрус-8СВ» считается российской разработкой: этот процессор был спроектирован в России несколькими компаниями (МЦСТ, «Байкал электроникс», НТЦ «Модуль»), хотя его сборка осуществляется на тайваньской фабрике TSMC. При производстве используется 28-нанометровый техпроцесс, уровень брака при котором составляет приблизительно 2%.



Бракованный процессор позиционируется исключительно как сувенир. Магнитная основа позволяет закрепить его, к примеру, на холодильнике. Если просверлить в корпусе отверстие, процессор можно использовать как брелок. Сколько стоит рабочий «Эльбрус-8СВ», неизвестно, эта информация засекречена и сообщается лишь корпоративным заказчикам. Физическим лицам эти процессоры не продают, можно купить только отбракованные экземпляры.







