





«Связной» объявил об открытии магазинов «Связной Play», которые состоят из зон для тестирования и выбора игровых гаджетов. Первые три магазина запущены в Подмосковье.В магазинах формата «Play» посетитель сможет протестировать новинки на рынке игровых ноутбуков от брендов Acer и MSI. Также в магазинах представлена компьютерная периферия: клавиатуры, гарнитуры, компьютерные мыши и коврики. Помимо товарных категорий для геймеров, в магазине будут представлены уже привычные для каждого посетителя «Связного» гаджеты.В каждом магазине «Связной Play» расположен электронный каталог, где собран ассортимент гаджетов для геймеров. С его помощью можно подобрать интересующий товар, сравнить цены, а также заказать товар с доставкой в любой магазин «Связного» или в другое удобное для получения товара место.В честь открытия новых магазинов с 7 по 17 марта «Связной» дарит всем посетителям магазинов «Связной Play» и интернет-магазина svyaznoy.ru промокод SVYAZNOYPLAY, который позволит получить скидку 1000 рублей на товары для гейминга.Ранее ритейлер запустил магазины формата «Связной Plus» с товарами для «умного дома». В специальных зонах посетители могут протестировать через голосовые команды устройства от Яндекса под управлением «Алисы»: умную колонку «Яндекс.Станция», умную розетку, пульт и другие устройства. Также в магазине доступны демонстрационные зоны с устройствами для «умного дома» от брендов Rubetek и Redmond: wi-fi-видеокамеры, «умные» лампочки, различные виды датчиков: дыма, открытия, утечки газа, протечки воды, движения.