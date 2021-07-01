





Инсайдеры поделились информацией о ещё не выпущенном устройстве «Яндекса» — новой умной колонке. У компании уже есть «Станция» и «Станция мини», а скоро появится ещё и «Станция Лайт».Колонка выйдет в фиолетовом, красном, бирюзовом и оранжевом оформлении, но не исключены и другие цвета. Тканевой обшивки нет, корпус полностью пластиковый. В отличие от предыдущих моделей, новая колонка оснащена аккумулятором, поэтому ещё можно носить с собой (даже без портативной зарядки). Аккумулятор запитывается через порт USB Type-C.





Есть и другие отличия от «Станции мини», в том числе отсутствие управления жестами и возможность управлять воспроизведением и громкостью с помощью кнопок в верхней части корпуса. Там же размещена кнопка для аппаратного отключения микрофона, кнопка запуска голосового ассистента и отверстия для четырёх микрофонов. 3,5-мм аудиовыхода нет, поэтому музыку на колонку можно направлять только через Bluetooth.



«Станция Лайт» должна появиться в продаже 6 июля и будет стоить 3990 рублей.







