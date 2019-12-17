





Американский блогер и бывший инженер NASA Марк Робер совместно с Маколеем Калкиным разработали устройство, которое наказывает тех, кто ворует посылки. Дело в в том, что многие интернет-магазины не отдают заказанный товар получателю под роспись, а оставляют его у порога дома, чем пользуются воры.Около семи месяцев назад Робер придумал такой механизм: он распечатал на 3D-принтере корпус как у умной колонки HomePod и поместил внутрь вонючую жидкость с блёстками. Как только вор открывал коробку, срабатывали датчики, и жидкость разбрызгивалась, пачкая неудачливого злодея и его имущество.Внутри корпуса находится электронная начинка, GPS-трекер и аккумулятор, а снаружи расположены смартфоны, которые снимают происходящее, ведут живую трансляцию и сразу отправляют видео в облако. Даже если вор не избавится от украденной вещи, у Робера всё равно останется запись, которая позволит определить злоумышленника.Робер сделал несколько посылок и следил за ними в режиме реального времени. Как только кто-нибудь забирал любую из них от крыльца дома, где она была оставлена, на его смартфон приходило сообщение. Далее он мог отслеживать, куда её увезли, а затем включал запись с камер и смотрел на реакцию вора.Недавно Робер усовершенствовал ловушку, причём ему снова помогал актёр Маколей Калкин. Он замаскировал ёмкость с ещё более вонючим спреем под вымышленные наушники Bose Buzz 700S, названные в честь брата главного героя «Один дома». На коробке наушников приводятся отсылки к фильму.Теперь спрей не взрывается, а выпрыскивается мелкими струйками. После этого начинается обратный отсчёт, намекающий на активацию взрывчатки (но на самом деле взрыв не происходит). Чтобы окончательно напугать вора, спрятанные динамики включают цитаты из фильма «Один дома» и переговоры полицейских по рации о поиске пропавшей посылки.С помощью своих подписчиков Робер разослал обновлённую версию ловушки по нескольким штатам, а затем наблюдал за реакцией воров. Кто-то ругался на спрей, некоторые паниковали, а один из них увидел, что из коробки что-то вытекает, и понял, что её лучше не трогать.Робер придумал ещё один розыгрыш. Он оставлял посылки с ловушкой у чужих домов, проверяя, свяжутся ли невольные участники пранка с тем, кто указан в качестве адресата. Некоторые вскрывали коробку и получали порцию вонючего спрея, но были и такие, кто звонил по телефону, написанному на посылке, и приносил наушники Роберу. Он давал им по 400 долларов в качестве награды за честность.