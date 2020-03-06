TCL

Компания TCL продемонстрировала несколько прототипов складных смартфонов. Нечто подобное мы видели и раньше, но теперь у неё готовы полностью функционирующие устройства.

Первый смартфон складывается гармошкой из трёх частей. В сложенном состоянии он толще обычного смартфона в три раза, а в полностью раскрытом у него получается экран диагональю 10 дюймов. Этот смартфон можно использовать в различных режимах — например, одна из частей может служить в качестве подставки, а на двух других может отображаться видео. TCL собирается адаптировать использование различных приложений в зависимости от того, сколько частей экрана задействовано. Смартфон довольно тяжёлый, в том числе из-за того, что оснащён тремя соединёнными друг с другом аккумуляторами.
Второй прототип ещё более интересный. Он выглядит как обычный смартфон, но при растягивании по горизонтали размер его экрана увеличивается. Это достигается использованием гибкий матрицы, часть которой спрятана внутри корпуса.

TCL

TCL

Третий прототип напоминает смартфон Surface Duo. Это складывающийся пополам смартфон с двумя экранами. Но, в отличие от модели Microsoft, у него нет зазора между экранами, поэтому пользоваться им должно быть более удобно.

Неизвестно, собирается ли TCL выпускать такие смартфоны в продаж или они так и останутся прототипами и не выйдут дальше лабораторий компании и выставок электроники.


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