Компания TCL продемонстрировала несколько прототипов складных смартфонов. Нечто подобное мы видели и раньше, но теперь у неё готовы полностью функционирующие устройства.
Первый смартфон складывается гармошкой из трёх частей. В сложенном состоянии он толще обычного смартфона в три раза, а в полностью раскрытом у него получается экран диагональю 10 дюймов. Этот смартфон можно использовать в различных режимах — например, одна из частей может служить в качестве подставки, а на двух других может отображаться видео. TCL собирается адаптировать использование различных приложений в зависимости от того, сколько частей экрана задействовано. Смартфон довольно тяжёлый, в том числе из-за того, что оснащён тремя соединёнными друг с другом аккумуляторами.
Третий прототип напоминает смартфон Surface Duo. Это складывающийся пополам смартфон с двумя экранами. Но, в отличие от модели Microsoft, у него нет зазора между экранами, поэтому пользоваться им должно быть более удобно.
Неизвестно, собирается ли TCL выпускать такие смартфоны в продаж или они так и останутся прототипами и не выйдут дальше лабораторий компании и выставок электроники.
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