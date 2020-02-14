Ближе к концу года Microsoft выпустит Surface Duo — свой первый смартфон на базе Android, обладающий двумя экранами. Инженеры компании адаптировали операционную систему специально под новый форм-фактор, предусмотрев несколько сценариев использования приложений.
В 2019 году Microsoft показала, как будет выглядеть Surface Duo, недавно выпустила эмулятор ранней версии Android для этого устройства, а теперь продемонстрировала некоторые особенности аппарата.
На Surface Duo было запущено приложение Google Maps — сначала оно было открыто на одном экране, а затем его жестом пальцами масштабировали сразу на оба экрана. У Surface Duo не складной экран, а две физически независимые друг от друга матрицы, что накладывает некоторые ограничения на использование приложений. На таких экранах можно работать одновременно с двумя приложениями или даже одним, но проблематично смотреть видео или фотографиями, поскольку они визуально отделены друг от друга рамками с довольно толстыми гранями. Впрочем, видео можно запустить на одном из экранов, а второй — использовать для работы с каким-нибудь другим приложением.
Оба экрана в Surface Duo относительно большие — 5,6 дюйма по диагонали. Когда устройство находится в полностью раскрытом состоянии, образуется планшет с экраном диагональю 8,3 дюйма. Surface Duo станет Microsoft первым смартфоном с момента закрытия мобильного бизнеса Nokia в 2016 году.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
В 2019 году Microsoft показала, как будет выглядеть Surface Duo, недавно выпустила эмулятор ранней версии Android для этого устройства, а теперь продемонстрировала некоторые особенности аппарата.
На Surface Duo было запущено приложение Google Maps — сначала оно было открыто на одном экране, а затем его жестом пальцами масштабировали сразу на оба экрана. У Surface Duo не складной экран, а две физически независимые друг от друга матрицы, что накладывает некоторые ограничения на использование приложений. На таких экранах можно работать одновременно с двумя приложениями или даже одним, но проблематично смотреть видео или фотографиями, поскольку они визуально отделены друг от друга рамками с довольно толстыми гранями. Впрочем, видео можно запустить на одном из экранов, а второй — использовать для работы с каким-нибудь другим приложением.
Оба экрана в Surface Duo относительно большие — 5,6 дюйма по диагонали. Когда устройство находится в полностью раскрытом состоянии, образуется планшет с экраном диагональю 8,3 дюйма. Surface Duo станет Microsoft первым смартфоном с момента закрытия мобильного бизнеса Nokia в 2016 году.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия