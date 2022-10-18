TCL представила новинки бытовой техники: холодильники и стиральные машины

Новые модели холодильников получили технологию No Frost и выпускаются в форм-факторе с нижней морозильной камерой. Также TCL представила шесть моделей стиральных и сушильных машин с различными параметрами и функциональностью.
В новую серию холодильников вошли два устройства с металлическим покрытием — TRF-326 и TRF-347. Они относятся к классу энергопотребления А+, а значит позволяют сэкономить до 50% электроэнергии. Новинки доступны в трех расцветках: белый, серебристый и черный. Таким образом можно подобрать устройство, которое гармонично впишется и подчеркнут интерьер. Для удобной транспортировки обе модели поддерживают возможность перенавешивания двери.
TRF-326 — двухкамерный холодильник с объемом 319 л. У него следующие габариты: ширина 60 см, высота 201 см и глубина 60,5 см. Полезный объем холодильной камеры составляет 243 л, а морозильной — 76 л. Что касается последней, она поддерживает температуру до -18°C.
В холодильной камере TRF-326 можно самостоятельно регулировать количество и высоту полок. Также имеются отдельные отделения для овощей и фруктов. Уровень шума холодильника в рабочем состоянии составляет 42 дБ — этот показатель находится в пределах нормы. Устройство оснащается звуковой индикацией открытой двери.
TRF-326 — универсальная модель для различных типов квартир и небольших семей. Отдельно стоит отметить экономичное энергопотребление и время автономное сохранения холода, составляющее 13,5 ч. В случае отключения электроэнергии за этот временной промежуток температура не повысится до -9°C.
TRF-347 — наиболее вместительная модель, которая оснащается внешним цифровым дисплеем для регулировки температуры и управления функциональностью устройства. Объем холодильника составляет 342 л при следующих габаритах: ширина 60 см, высота 193.5 см и глубина 66.5 см. Что касается полезного объема, у холодильной камеры — 245 л, и 975 л у морозильной.
Как и в случае с наиболее компактной моделью, TRF-347 получил энергопотребление класса A+. Морозильная камера с мощностью замораживания 10 кг/сутки способна охлаждать до -22°C, что позволяет сохранять продукты еще дольше. Уровень шума холодильника в рабочем состоянии не выходит за пределы 41 дБ.
Модель TRF-347 отлично подойдет для семей из 4-5 человек. Среди её особенностей стоит отметить режимы суперохлаждения, суперзаморозки и «Отпуск», который будет особенно в случае поездок. Время автономного сохранения холода составляет 20 часов.
Больше всего новинок TCL представила в категории стиральных машин: стандартные TWF60-F123061DA05e и TWF70-F143061DA05e(N) с современным типом мотора, стирально-сушильная машина TWF80-K14508PHDC03 с функциями воздушной и паровой стирки, вместительные стирально-сушильные машины TWF100-N12312EA07 с DD мотором, а также многофункциональные сушильные машины THP80-P611 и THP90-C125.
Все новые стирально-сушильные машины получили минималистичный дизайн, который органично дополняют приборная панель и крышка загрузочного отсека в темных тонах. Новинки отлично впишутся и подчеркнут любой интерьер от «шведского минимализма» до уютного лампового лофта.
Напомним, компания TCL была основана в 1981 году. Она успела себя хорошо зарекомендовать телевизорами на российском рынке. Теперь под одноименным брендом в розничных сетях доступны более 20 направлений различной техники, в том числе смартфоны, ноутбуки и сплит-системы.