Adidas совместно с EA SPORTS FIFA Mobile и Jacquard от Google запускает новую технологию adidas GMR. Эта разработка поможет объединить игровую реальность с миром футбола. Так, играя в реальном мире игроки смогут улучшить общий рейтинг FIFA Mobile Ultimate Team (OVR) в виртуальном пространстве.Стелька adidas GMR подходит для совершенно любой обуви. Подобный инновационный элемент внутри бутсы или кроссовка позволяет выйти на новый формат игры. Он предусматривает синхронизацию реального и виртуального миров, где данные о спортивных достижениях переносятся в цифровое пространство. Во время футбольных игр на улице или на поле игроки могут разблокировать внутриигровые награды, улучшить достижения своей команды OVR и посоревноваться за первенство в таблице лидеров.Основанная на алгоритмах машинного обучения Jacquard Tag, стелька adidas GMR распознает физические движения на поле: измеряет расстояние, которое пробежал игрок, количество ударов, их силу и скорость игрока на поле. Выполняя различные задачи и преодолевая промежуточные этапы, пользователи получают награды и помогают своей команде. Таким образом, успехи в реальном мире переносятся в виртуальную игру и помогают становиться футболистам из FIFA Mobile Ultimate Team сильнее.Первым заданием станет Master Finisher: игрокам предстоит выполнить 40 ударов по воротам из пределов штрафной площадки в течение недели, чтобы заработать игровые монеты и повысить свое мастерство в мобильной игре FIFA. Самый удачный удар будет ранжироваться в различных рейтингах, позволяя продемонстрировать свое мастерство и другим игрокам.



Запуск adidas GMR символизирует переход бренда в игровое phygital (physical + digital – физическое и диджитал) пространство. Миссия adidas состоит в том, чтобы стать главным спортивным брендом, влияющим на игровую культуру.



Морис Клоцнер, директор по развитию бизнеса adidas Football: «adidas стремится к созданию инноваций, расширяющих возможности игры спортсменов независимо от вида спорта. Технология adidas GMR стоит на пересечении игрового и материального миров, так как именно здесь сосредоточена целевая аудитория. Исследуя и бросая вызов традиционным подходам к разработке продуктов, вместе с JacquardTM от Google и EA SPORTS FIFA Mobile мы смогли предложить игрокам совершенно новый инструмент, который позволит им раскрывать новые грани креативности и совершенствовать свою игру».







Мэтт Лафреньер, продюсер EA SPORTS FIFA Mobile: «Мы всегда работаем над тем, чтобы предложить игрокам новые впечатления и опыт, объединяя реальный мир футбола с виртуальной реальностью в FIFA Mobile. Совместно с adidas и проектом GMR мы дарим игрокам новые возможности для совершенствования своей команды как на поле, так и за его пределами».



Иван Пупырев, ведущий специалист Google: «Технология JacquardTM от Google способствует интеграции системы искусственного интеллекта и интерактивных функций в повседневные вещи, делая их более современными и технологичными. Стелька adidas GMR яркий тому пример. Используя продвинутые машинные алгоритмы, мы запрограммировали специальную метку, которая находится внутри стельки. Технология распознает все шаги и анализирует движения на поле. С помощью этой разработки можно испытать уникальный в своем роде игровой опыт в мобильной версии EA SPORTS FIFA. Я очень рад, что технология JacquardTM предлагает геймерам совершенно новые ощущения, ведь возможности современного мира безграничны».



В России adidas GMR будет представлена в магазинах adidas и на сайте www.adidas.ru в 4-м квартале 2020 года.