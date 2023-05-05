Tesla выпустила колёса, с которыми можно разогнаться до 322 км/ч

Александр



В 2021 году в продаже появился электромобиль Model S Plaid, способный в теории разгоняться до 200 миль в час (около 322 км/ч). В реальности он был гораздо медленнее — только 162 мили в час (около 262 км/ч). Это недоразумение исправлено — Tesla выпустила для этого автомобиля колёса, которые снимают ограничение.

Колёса, само собой, не бесплатные, автопроизводитель берёт за комплект по 6 тысяч долларов (более 470 тысяч рублей). Скоро они появятся в продаже, и владельцы Model S Plaid смогут их приобрести, чтобы наконец-то гонять с ветерком.

322 км/ч — далеко не рекорд для Model S Plaid. Энтузиасты смогли разгонять этот автомобиль до 216 миль в час (около 348 км/ч). Это достигалось хакерским методом: потребовалось убирать скоростной лимит взломом прошивки автомобиля, а также менять резину и тормоза на более выносливые.

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Комментарии

Mers
+4399
Mers
Если энтузиасты, до этой резины, уже устанавливали нужную резину, в чем тогда смысл этой резины?🤔
Сегодня в 16:07
#
tellurian
+5104
tellurian Mers
Заработать на тех, кто поверит в эти колёса.😂
Сегодня в 16:35
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Tigrolik
+573
Tigrolik Mers
Статья криво написана. Короче, если купить специально разработанные тормоза ($20к) и колеса ($6к), то Тесла официально снимет программное ограничение скорости.
Сегодня в 16:42
#
Ckor_30
+661
Ckor_30
Ага разогнаться можно до 322 по подписке))
2 часа назад в 17:41
#