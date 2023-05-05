Tesla выпустила колёса, с которыми можно разогнаться до 322 км/ч





В 2021 году в продаже появился электромобиль Model S Plaid, способный в теории разгоняться до 200 миль в час (около 322 км/ч). В реальности он был гораздо медленнее — только 162 мили в час (около 262 км/ч). Это недоразумение исправлено — Tesla выпустила для этого автомобиля колёса, которые снимают ограничение.



Колёса, само собой, не бесплатные, автопроизводитель берёт за комплект по 6 тысяч долларов (более 470 тысяч рублей). Скоро они появятся в продаже, и владельцы Model S Plaid смогут их приобрести, чтобы наконец-то гонять с ветерком.



322 км/ч — далеко не рекорд для Model S Plaid. Энтузиасты смогли разгонять этот автомобиль до 216 миль в час (около 348 км/ч). Это достигалось хакерским методом: потребовалось убирать скоростной лимит взломом прошивки автомобиля, а также менять резину и тормоза на более выносливые.

