Tesla выпустила настольные часы. Выглядят просто S3XY

Фархад
S3XY

Компания Tesla представила новый продукт в виде настольных часов с экстравагантным названием S3XY Time Glow Clock. Часы предлагают множество различных циферблатов, а точное время всегда синхронизируется по Wi-Fi.

Дизайн S3XY Time Glow Clock повторяет классические светящиеся стимпанк-часы, но с шестью цветными IPS-экранами, установленными в колбах из кварцевого стекла. Основание сделано из алюминиевого сплава, а в корпусе спрятан динамик, модуль Wi-Fi и порт USB Type-C.

S3XY

Часы оснащены шестью предустановленными наборами циферблатов, пять из которых можно настроить. Пользователи могут загружать собственные изображения для создания персонализированного циферблата. Габариты гаджета — 204 х 68 х 70 мм, а вес — 475 г.

Часы Tesla S3XY Time Glow Clock продаются только в Китае по цене 839 юаней (~$120).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+636
Pavel Nikiforov
Они на алике лет 5 продаются. Тесла просто дизайн чуть другой нарисовали 🤣🤣🤣
Сегодня в 13:11
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