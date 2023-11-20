Tesla выпустила настольные часы. Выглядят просто S3XY

Компания Tesla представила новый продукт в виде настольных часов с экстравагантным названием S3XY Time Glow Clock. Часы предлагают множество различных циферблатов, а точное время всегда синхронизируется по Wi-Fi.Дизайн S3XY Time Glow Clock повторяет классические светящиеся стимпанк-часы, но с шестью цветными IPS-экранами, установленными в колбах из кварцевого стекла. Основание сделано из алюминиевого сплава, а в корпусе спрятан динамик, модуль Wi-Fi и порт USB Type-C.Часы оснащены шестью предустановленными наборами циферблатов, пять из которых можно настроить. Пользователи могут загружать собственные изображения для создания персонализированного циферблата. Габариты гаджета — 204 х 68 х 70 мм, а вес — 475 г.Часы Tesla S3XY Time Glow Clock продаются только в Китае по цене 839 юаней (~$120).