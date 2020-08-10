По данным Gizmodo, компания Toshiba продала оставшуюся долю 19,9% в ноутбучном бренде Dynabook компании Sharp. Таким образом она полностью вышла из бизнеса по производству ноутбуков.
Toshiba выпускала ноутбуки на протяжении 35 лет, до недавнего времени под брендом Dynabook. До 2018 года этот бренд полностью принадлежал ей, но затем она продала долю 80,1% своему конкуренту — Sharp. Теперь Sharp владеет бизнесом Dynabook единолично.
Toshiba была одной из первых компаний, наладивших выпуск ноутбуков. Модель T1100, вышедшая в 1985 году, стала широко популярной, хорошо узнаваема и считается первым мейнстримовым ноутбуком. Именно эта модель на несколько лет задала стандарт ноутбучного дизайна — устройства по её образу и подобию выпускались вплоть до 1991 года, когда Apple анонсировала линейку собственных ноутбуков PowerBook.
В 90-х и 2000-х Toshiba запустила несколько новых брендов, в том числе Satellite, Portégé и Qosmio — все эти ноутбуки пользовались большим спросом. Тем не менее, такие компании как Apple, Dell и Lenovo постепенно вытесняли Toshiba с рынка ноутбуков. Этому способствовало то, что они лучше чувствовали то, как меняются потребности пользователей, и сделали ставку на увеличенную портативность и отказ от поддержки устаревших видов носителей.
Под брендом Dynabook продолжат выпускаться ноутбуки, но Toshiba уже не будет иметь к ним никакого отношения. Компания сосредоточится на других сегментах рынка и будет производить принтеры, накопители и различные устройства для торговых сетей.
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