Специалисты iFixIt изучили пульт Siri Remote для нового поколения Apple TV и выяснили, что в нем почти невозможно заменить батарею.
Батарея спрятана глубоко внутри корпуса. И единственный способ добраться до ее — отсоединить кнопки, чтобы получить доступ к той половине пульта, где находится батарея. Кроме того, разбирать корпус придется, откручивая шурупы.
Но тут возникает другая проблема — как только вы найдете новую батарейку, вам придется заново подсоединять каждую кнопку помимо того, что вам придется скрепить две половины корпуса с помощью шурупов.
В общем, самое простое решение — купить новый пульт за $59. А ТВ-приставка служит не один год, значит большинство пользователей точно столкнутся с этой проблемой.
Ранее Apple ответила, почему в пульт Siri Remote не встроили AirTag. Это логично: пульт постоянно теряется, метка помогла бы найти его. Apple же решила этого не делать. Обновленный пульт очень толстый, а потому его невозможно потерять в диване.
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А это задача видимо для людей с тремя ВЕРХНИМИ образованиями. Не меньше
Поэтому проще купить новую машину?!
то для большинства и это не проблема по моему)