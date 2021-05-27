Специалисты iFixIt изучили пульт Siri Remote для нового поколения Apple TV и выяснили, что в нем почти невозможно заменить батарею. 


Батарея спрятана глубоко внутри корпуса. И единственный способ добраться до ее — отсоединить кнопки, чтобы получить доступ к той половине пульта, где находится батарея. Кроме того, разбирать корпус придется, откручивая шурупы. 

Но тут возникает другая проблема — как только вы найдете новую батарейку, вам придется заново подсоединять каждую кнопку помимо того, что вам придется скрепить две половины корпуса с помощью шурупов. 

В общем, самое простое решение — купить новый пульт за $59. А ТВ-приставка служит не один год, значит большинство пользователей точно столкнутся с этой проблемой. 

Ранее Apple ответила, почему в пульт Siri Remote не встроили AirTag. Это логично: пульт постоянно теряется, метка помогла бы найти его. Apple же решила этого не делать. Обновленный пульт очень толстый, а потому его невозможно потерять в диване.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Новая модель Apple TV 4K — с улучшенным пультом и мощной графикой Новая модель Apple TV 4K — с улучшенным пультом и мощной графикой

Apple ответила, почему в пульт Siri Remote не встроили AirTag. Причина максимально абсурдна Apple ответила, почему в пульт Siri Remote не встроили AirTag. Причина максимально абсурдна

pple сказала, что круто прокачала пульт Apple TV? Оказалось, что старый лучше не терять pple сказала, что круто прокачала пульт Apple TV? Оказалось, что старый лучше не терять