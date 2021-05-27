Специалисты iFixIt изучили пульт Siri Remote для нового поколения Apple TV и выяснили, что в нем почти невозможно заменить батарею.Батарея спрятана глубоко внутри корпуса. И единственный способ добраться до ее — отсоединить кнопки, чтобы получить доступ к той половине пульта, где находится батарея. Кроме того, разбирать корпус придется, откручивая шурупы.Но тут возникает другая проблема — как только вы найдете новую батарейку, вам придется заново подсоединять каждую кнопку помимо того, что вам придется скрепить две половины корпуса с помощью шурупов.В общем, самое простое решение — купить новый пульт за $59. А ТВ-приставка служит не один год, значит большинство пользователей точно столкнутся с этой проблемой.Ранее Apple ответила, почему в пульт Siri Remote не встроили AirTag. Это логично: пульт постоянно теряется, метка помогла бы найти его. Apple же решила этого не делать. Обновленный пульт очень толстый, а потому его невозможно потерять в диване.