





В 2019 компания Qualcomm удивила многих, выпустив посреди года улучшенную версию процессора Snapdragon 855. Чип Snapdragon 855+ обладал увеличенной производительностью, благодаря чему многие производители стали устанавливать в свои флагманские смартфоны.В 2020 году этого, вероятно, не произойдёт: директор по маркетингу компании Meizu Ван Чжиган заявил на своей странице в соцсети Weibo, что Qualcomm отказалась от выпуска Snapdragon 865+. Можно предположить, что отказ от разработки улучшенного процессора был вызван последствиями пандемии COVID-19. Из-за риска распространения коронавируса многие компании приостановили работу над некоторыми своими продуктами, и Qualcomm, видимо, не стала исключением.Впрочем, не исключено, что у топ-менеджера Meizu искажённые сведения. Нужно дождаться официального комментария от представителей компании Qualcomm, которые подтвердят или опровергнут эти слухи.В любом случае Qualcomm наверняка уже работает над топовым процессором следующего поколения. Если следовать логике выпуска этих чипов, он будет называться Snapdragon 875, а смартфоны, в которые он установлен, начнут появляться в первом квартале 2021 года.