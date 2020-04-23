В 2019 компания Qualcomm удивила многих, выпустив посреди года улучшенную версию процессора Snapdragon 855. Чип Snapdragon 855+ обладал увеличенной производительностью, благодаря чему многие производители стали устанавливать в свои флагманские смартфоны.
В 2020 году этого, вероятно, не произойдёт: директор по маркетингу компании Meizu Ван Чжиган заявил на своей странице в соцсети Weibo, что Qualcomm отказалась от выпуска Snapdragon 865+. Можно предположить, что отказ от разработки улучшенного процессора был вызван последствиями пандемии COVID-19. Из-за риска распространения коронавируса многие компании приостановили работу над некоторыми своими продуктами, и Qualcomm, видимо, не стала исключением.
Впрочем, не исключено, что у топ-менеджера Meizu искажённые сведения. Нужно дождаться официального комментария от представителей компании Qualcomm, которые подтвердят или опровергнут эти слухи.
В любом случае Qualcomm наверняка уже работает над топовым процессором следующего поколения. Если следовать логике выпуска этих чипов, он будет называться Snapdragon 875, а смартфоны, в которые он установлен, начнут появляться в первом квартале 2021 года.
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