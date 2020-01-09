Повышается разборчивость и понятность речи, увеличивается общее качество звучания по сравнению с узко- и широкополосными кодеками Bluetooth Handsfree Profile.

Улучшается понимание, повышается узнаваемость голосов, облегчается распознавание приглушенных звуков и непривычно артикулированной речи.

Улучшается распознаваемость слов с похожими звуками (например, «с» и «ф», которые при разговоре по телефону часто бывают неразличимы).

Появляется возможность слышать тихую речь и понимать речь, когда в разговор вступают несколько человек одновременно.

Улучшается понимание в присутствии других помех, том числе при громкой связи и при наличии фонового шума.

Технология aptX совершила революцию в прослушивании музыки по Bluetooth, обеспечив беспрецедентное качество звучания, и теперь кодек aptX Voice готов сделать то же самое с передачей голоса. aptX Voice решает проблему повышения четкости и качества передачи речи для потребителей, которые все больше пользуются беспроводными гарнитурами и наушниками.







Компания Qualcomm представила голосовой кодек aptX Voice, обеспечивающий высокое качество передачи речи по беспроводным соединениям Bluetooth. Разборчивость и понятность речи — основные факторы, влияющие на телефонное общение. Кодек aptX Voice позволяет существенно улучшить качество речи при переговорах с помощью беспроводных гарнитур.Популярность беспроводной технологии Bluetooth растет, и потребители все активнее требуют повышения качества звучания как при голосовых вызовах, так и при прослушивании музыки. Что касается речи, то использование узко- и широкополосных кодеков профиля Bluetooth Handsfree Profile иногда приводит к невозможности различить голоса, путанице в словах, забиванию диалога фоновыми шумами и утомляет говорящих. Кодек aptX Voice повышает комфортность разговора, улучшая общее качество звучания и уменьшая нагрузку на говорящих, особенно при нахождении в операторском центре или других подобных ситуациях.aptX Voice улучшает передачу речи, обеспечивая чистое звучание голоса с частотой дискретизации 32 КГц при передаче по профилю Bluetooth Handsfree Profile:Джемс Чапмэн, вице-президент и генеральный менеджер компании подразделения по разработке голосовых, музыкальных и носимых технологий, Qualcomm Technologies: