Mail.ru Group планирует выпустить на рынок свою смарт-колонку в первом квартале 2020 года. Об этом сайту РБК рассказал директор компании Борис Добродеев: «Колонка практически готова, она уже есть у некоторых сотрудников».
Он также отметил, что цена гаджета будет конкурентоспособной. По мнению Добродеева, голос является одним из интерфейсов будущего.
Он также отметил, что цена гаджета будет конкурентоспособной. По мнению Добродеева, голос является одним из интерфейсов будущего.
«Наша задача — эту цифровую среду провязать своими сервисами и удобным способом идентификации, привязки карточки. Люди будут все больше идти в сторону упрощения, в том числе в отношении ввода контента», — пояснил гендиректор Mail.Ru Group.
В колонку будет встроен голосовой помощник «Маруся», который компания начала тестировать в июне 2019 года. Ассистент Mail.Ru Group будет также существовать в виде отдельного приложения, её смогут встраивать в свои колонки партнеры.
Первая информация о том, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником и разрабатывает «умную» колонку появилась в 2018 году, а недавно устройство показалось в ролике компании с новогодним поздравлением.
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