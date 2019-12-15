Mail.ru Group планирует выпустить на рынок свою смарт-колонку в первом квартале 2020 года. Об этом сайту РБК рассказал директор компании Борис Добродеев: «Колонка практически готова, она уже есть у некоторых сотрудников».



Он также отметил, что цена гаджета будет конкурентоспособной. По мнению Добродеева, голос является одним из интерфейсов будущего.





«Наша задача — эту цифровую среду провязать своими сервисами и удобным способом идентификации, привязки карточки. Люди будут все больше идти в сторону упрощения, в том числе в отношении ввода контента», — пояснил гендиректор Mail.Ru Group.



В колонку будет встроен голосовой помощник «Маруся», который компания начала тестировать в июне 2019 года. Ассистент Mail.Ru Group будет также существовать в виде отдельного приложения, её смогут встраивать в свои колонки партнеры.



Первая информация о том, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником и разрабатывает «умную» колонку появилась в 2018 году, а недавно устройство В колонку будет встроен голосовой помощник «Маруся», который компания начала тестировать в июне 2019 года. Ассистент Mail.Ru Group будет также существовать в виде отдельного приложения, её смогут встраивать в свои колонки партнеры.Первая информация о том, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником и разрабатывает «умную» колонку появилась в 2018 году, а недавно устройство показалось в ролике компании с новогодним поздравлением.





