



Компания «Яндекс» выпустила в продажу новую смарт-колонку, уже третью в своей истории — «Станция Лайт». Как и предыдущие модели, она поддерживает голосовую ассистентку «Алиса» и тесно работает с различными сервисами «Яндекса», прежде всего с «Яндекс.Музыкой». Для полноценного использования колонки требуется подписка «Плюс».



Информация из утечки про эту новинку подтвердилась частично — например, вопреки слухам, в колонке нет аккумулятора, поэтому она «привязана» к проводу (хотя ничто не мешает запитать её от переносного зарядника и носить с собой или использовать на природе).



Колонка продаётся за 3990 рублей и выпущена в шести цветовых решения. Фиолетовая и бирюзовая версии уже продаются, а с 22 июля станут доступны другие варианты — красный, жёлтый, песочный и розовый. Корпус полностью пластиковый, тканевого покрытия, как у «Станции» и «Станции мини», больше нет.







«Станция Лайт» питается через порт USB Type-C, мощность динамика в сравнении со «Станцией мини» увеличилась с 3 до 5 ватт, но исчезла возможность управлять устройством жестами. Для вызова «Алисы» используется специальная кнопка на корпусе, там же размещены кнопки для управления музыкой и громкостью.



Несколько колонок можно объединить в мультирум для объёмного звучания по всему помещению и даже целому дому. Главное условие — на всех колонках должен быть выполнен вход в один и тот же аккаунт «Яндекса». 3,5-миллиметрового входа для подключения проводного источника звука у колонки нет, звук на неё можно подавать только через Bluetooth.







