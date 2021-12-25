В приложении Google Fit для iOS появилась возможность измерить пульс. Об этом сообщает 9to5google.На главной странице Google Fit проскрольте вниз, откройте раздел «Изучить» и выберите «Измерить пульс». Чтобы это сделать, нужно открыть приложение, положить палец на тыльную камеру и подождать около 30 секунд. В течение этого времени программное обеспечение определит это значение на основе цвета пальца.Результат сохраняется в приложении. Это позволяет отслеживать динамику пульса в течение дня, нескольких дней, недели и более. Подробнее об этом рассказали журналисты 9to5google в видео.Аналогичная возможность есть в смартфонах Google Pixel 6. Это делается аналогичным образом в приложении Google Fit.