В приложении Google Fit для iOS появилась возможность измерить пульс. Об этом сообщает 9to5google. 


На главной странице Google Fit проскрольте вниз, откройте раздел «Изучить» и выберите «Измерить пульс».  Чтобы это сделать, нужно открыть приложение, положить палец на тыльную камеру и подождать около 30 секунд.  В течение этого времени программное обеспечение определит это значение на основе цвета пальца. 

Результат сохраняется в приложении. Это позволяет отслеживать динамику пульса в течение дня, нескольких дней, недели и более. Подробнее об этом рассказали журналисты 9to5google в видео. 

Аналогичная возможность есть в смартфонах Google Pixel 6. Это делается аналогичным образом в приложении Google Fit. 


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