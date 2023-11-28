В Китае появились процессоры дороже миллиона рублей

Александр


В Китае стартовали продажи процессоров AMD Threadripper 7000 и Threadripper 7000 Pro. Они предназначены не для обычных компьютеров, а для рабочих станций, поэтому обладают рекордной производительностью и стоят очень дорого.

Цены не эти процессоры в пересчёте на российскую валюту по текущему курсу варьируются в пределах от 200 тысяч более чем до одного миллиона рублей. Чипы представлены в вариантах от 24-ядерного до 96-ядерного, с тактовой частотой до 5,3 ГГц и показателем тепловыделения до 350 Вт. Эта серия процессоров обладает 48 линиям PCIe 5.0, кэш-памятью L3 объёмом 256 МБ и поддерживает 4-канальную память DDR5 с тактовой частотой 5200 МГц.

Цены на Threadripper 7000 и Threadripper 7000 Pro:

  • 7960X 24 ядра — 15 999 юаней (199 629 рублей)
  • 7970X 32 ядра — 25 999 юаней (324 405 рублей)
  • 7980X 64 ядра — 45 999 юаней (573 958 рублей)
  • 7965WX 24 ядра — 25 999 юаней (324 405 рублей)
  • 7975WX 32 ядра — 35 999 юаней (449 181 рубль)
  • 7985WX 64 ядра — 63 999 юаней (798 555 рублей)
  • 7995WX 96 ядер — 85 999 юаней (1 073 062 рубля)

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