Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6

Время автономной работы – до 12 часов.

Размеры – 35,6 x 25,1 х 1,7-1,8 см

Вес – 1,9 кг

ASUS Zenbook 13 OLED UX325

Время автономной работы – до 18 часов.

Размеры - 30,42 x 20,3 x 1,39 см

Вес – 1,14 кг

Acer Nitro 5 AN517-54-55L5 NH.QF6ER.006

Время автономной работы – до 8 часов.

Размеры – 40.35 х 28 х 2.49 см

Вес – 2,7 кг

HP Pavilion Laptop 15-eh1010ur

Время автономной работы – до 8 часов.

Размеры – 36,02 x 23,4 x 1,79 см

Вес – 1,75 кг

HONOR MagicBook View 14 Intel Core i5

Время автономной работы – до 15 часов.

Размеры – 31,0 х 22,6 х 1,45 см

Вес – 1,48 кг







Microsoft сообщает, что российским пользователям стала доступна покупка новых ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows 11. Обновление получили более 40 устройств в различных конфигурациях, в том числе модели брендов ASUS, Acer, HP, Honor и Lenovo. Начиная с 5 октября оценить всё многообразие возможностей новой операционки пользователи могли посредствам бесплатного апдейта.Напомним, Windows 11 разработана с учетом интересов пользователя. Среди основных нововведений – обновленный дизайн и пользовательский интерфейс, улучшенная производительность и многозадачность, поддержка современных игровых технологий и многое другое.Ноутбук для работы и развлечений с 16 дюймовым дисплеем QНD и разрешением 2560x1600 обеспечивает яркость 350 нит. Благодаря инфракрасной камере с технологией распознавания лиц вход в систему происходит сразу после открытия крышки. В максимальной комплектации ноутбук оснащается: мобильным процессором AMD Ryzen 9, до 32 ГБ памяти DDR4, а также дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050.Тонкий и легкий ноутбук оснащается эргономичной клавиатурой во всю ширину корпуса, встроенной инфракрасную камерой с функцией Windows Hello и оригинальным тачпадом NumberPad 2.0. Устройство получило следующие разъемы: HDMI, USB-A и двумя портами Thunderbolt 4 (USB-C), поддерживающими вывод видеосигнала на внешние мониторы формата 4K/UHD, передачу данных на скорости до 40 Гбит/с и ускоренный заряд батареи (с 0 до 60% за 49 минут).Ноутбук для геймеров с процессором Intel Core i7 11-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX. Клавиатура с RGB-подсветкой повышает видимость, а клавиша NitroSense обеспечивает быстрый доступ к настройкам ноутбука. Устройство оснащено множеством портов для подключения любых периферийных устройств, включая HDMI 2.1, а также новейший стандарт USB 3.2 с поддержкой 1-го и 2-го поколений.Диагональ экрана — 15,6". За производительность отвечает процессор AMD Ryzen серии 5000 U, а аккумулятор с функцией быстрой зарядки HP Fast Charge обеспечивает длительное время работы. Благодаря широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080 насладиться просмотром контента на экране можно с любой стороны. Мультисенсорная панель HP Imagepad поддерживает жесты четырьмя пальцами для прокрутки, увеличения и переключения между приложениями в одно касание.Ноутбук с сенсорным 14,2-дюймовым экраном IPS и разрешением 2,5K поддерживает распознавание до 10 касаний одновременно. Двойная широкоугольная фронтальная Ultra HD камера 5 МП с углом обзора 90 градусов обеспечивает четкую картинку во время видео-звонков и быстрое распознавание лица для разблокировки устройства даже при плохом освещении.