Honor MagicWatch 2

Бренд Honor объявил о старте продаж в России смарт-часов Honor MagicWatch 2 в версии 42 мм в агатовом чёрном цвете. Смарт-часы оснащены цветным AMOLED-экраном, высокоёмкой батареей, способной работать до 1 недели без подзарядки, а также технологиями мониторинга пульса, сна и других параметров. 

При использовании специального промокода пользователи смогут получить к смарт-часам Honor MagicWatch 2 ремешок из ограниченной серии аксессуаров, созданной совместно с современными художниками.

Honor MagicWatch 2 построены на базе процессора Kirin A1, который получил выделенные модули для Bluetooth-связи и фонового отслеживания физиологических параметров организма. Смарт-часы оснащены сенсорным AMOLED-экраном с диагональю 1,2 дюйма и разрешением 390×390 пикселей. 
Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков и проигрывать их без использования смартфона. Часы оснащены модулями GPS и GLONASS, благодаря чему определяют координаты для мониторинга активностей. Защита от влаги и брызг позволяет использовать их во время тренировок в бассейне и не снимать при посещении душа. Часы  поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. Кроме того, они ведут круглосуточный мониторинг сердечного ритма, качества сна и уровня стресса.

Honor MagicWatch 2 в версии 42 мм в агатовом чёрном цвете доступны в официальном интернет-магазине Honor за 11 990 рублей. В подарок при покупке можно получить беспроводные наушники Honor Sport PRO.


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