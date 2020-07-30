Бренд Honor объявил о старте продаж в России смарт-часов Honor MagicWatch 2 в версии 42 мм в агатовом чёрном цвете. Смарт-часы оснащены цветным AMOLED-экраном, высокоёмкой батареей, способной работать до 1 недели без подзарядки, а также технологиями мониторинга пульса, сна и других параметров.
При использовании специального промокода пользователи смогут получить к смарт-часам Honor MagicWatch 2 ремешок из ограниченной серии аксессуаров, созданной совместно с современными художниками.
Honor MagicWatch 2 построены на базе процессора Kirin A1, который получил выделенные модули для Bluetooth-связи и фонового отслеживания физиологических параметров организма. Смарт-часы оснащены сенсорным AMOLED-экраном с диагональю 1,2 дюйма и разрешением 390×390 пикселей.
Honor MagicWatch 2 в версии 42 мм в агатовом чёрном цвете доступны в официальном интернет-магазине Honor за 11 990 рублей. В подарок при покупке можно получить беспроводные наушники Honor Sport PRO.
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