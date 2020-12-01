Бренд Pivo представил Pivo Pod — штатив-платформу с поддержкой искусственного интеллекта. Устройство вращается на 360°, автоматически отслеживает положение пользователя и удерживает его в кадре.
По словам производителя, в 2020 году спрос на качественный видеоконтент высок как никогда. В нем нуждаются не только блогеры, но и специалисты, начавшие работу онлайн: тренеры, преподаватели, продавцы, коучи и многие другие. Вращающийся штатив Pivo Pod заменит видеооператора. Он автоматически поворачивает смартфон вслед за пользователем, чтобы тот мог проводить тренировку, урок или кулинарный мастер-класс, оставаясь в поле зрения.
Pivo Pod расширяет возможности камеры мобильного телефона. Его можно использовать как веб-камеру для проведения динамичных презентаций, видеоконференций или онлайн-уроков. С помощью специального приложения для смартфонов на Android и iOS пользователь сможет создавать креативный фото- и видеоконтент — например, помещать в кадр сразу несколько своих изображений, делать таймлапсы и устраивать виртуальные 3D-туры. Блогерам пригодится «умный» режим активации съемки жестом, голосом или позой, а также мультистриминг сразу на нескольких платформах. Сообщество «пивографов» уже соревнуется в креативе и придумывает новые способы применения устройства.
Pivo Pod представлен в двух вариантах:
- Базовая версия Pivo Pod Red поддерживает три скорости вращения и может поворачиваться вокруг своей оси за 10 секунд
- Более продвинутая версия Pivo Pod Silver — поворачивается в два раза быстрее и поддерживает четыре скорости
Pivo Pod появился в продаже 1 декабря. Рекомендованная розничная цена на Pivo Pod Red составляет 9 990 рублей, а на Pivo Pod Silver — 12 990 рублей. Устройство можно приобрести в сетях DNS, «М.Видео», re: Store, «Связной» и «Ноу Хау».
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