

















Базовая версия Pivo Pod Red поддерживает три скорости вращения и может поворачиваться вокруг своей оси за 10 секунд

Более продвинутая версия Pivo Pod Silver — поворачивается в два раза быстрее и поддерживает четыре скорости







Бренд Pivo представил Pivo Pod — штатив-платформу с поддержкой искусственного интеллекта. Устройство вращается на 360°, автоматически отслеживает положение пользователя и удерживает его в кадре.По словам производителя, в 2020 году спрос на качественный видеоконтент высок как никогда. В нем нуждаются не только блогеры, но и специалисты, начавшие работу онлайн: тренеры, преподаватели, продавцы, коучи и многие другие. Вращающийся штатив Pivo Pod заменит видеооператора. Он автоматически поворачивает смартфон вслед за пользователем, чтобы тот мог проводить тренировку, урок или кулинарный мастер-класс, оставаясь в поле зрения.Pivo Pod расширяет возможности камеры мобильного телефона. Его можно использовать как веб-камеру для проведения динамичных презентаций, видеоконференций или онлайн-уроков. С помощью специального приложения для смартфонов на Android и iOS пользователь сможет создавать креативный фото- и видеоконтент — например, помещать в кадр сразу несколько своих изображений, делать таймлапсы и устраивать виртуальные 3D-туры. Блогерам пригодится «умный» режим активации съемки жестом, голосом или позой, а также мультистриминг сразу на нескольких платформах. Сообщество «пивографов» уже соревнуется в креативе и придумывает новые способы применения устройства.Ограничений по весу смартфона, экшн-камеры или другого записывающего устройства у Pivo Pod нет. При необходимости его можно установить на дополнительный штатив с резьбой ¼" UN.Pivo Pod представлен в двух вариантах:Pivo Pod появился в продаже 1 декабря. Рекомендованная розничная цена на Pivo Pod Red составляет 9 990 рублей, а на Pivo Pod Silver — 12 990 рублей. Устройство можно приобрести в сетях DNS, «М.Видео», re: Store, «Связной» и «Ноу Хау».