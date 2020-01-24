



























Компания HUAWEI объявила в России о выпуске новой серии ноутбуков MateBook D с диагоналями экранов 14 дюймов и 15,6 дюйма. В них реализована кроссплатформенная совместимость для одновременной работы на нескольких устройствах. Ноутбуки получили обновлённый дизайн, узкорамочные экраны FullView и прочные корпусы.В ноябре 2018 года HUAWEI представила технологию OneHop, позволяющую передавать файлы между смартфонами и ПК. Это решение исключает сложности кроссплатформенного подключения. В серии ноутбуков MateBook D реализована функция совместного использования экрана Multiscreen Collaboration и обновленная версия технологии OneHop. Новая функция обеспечивает простое подключение смартфона к ноутбуку с помощью NFC: достаточно коснуться смартфоном NFC-метки на ноутбуке. После подключения пользователю доступна передача файлов по Wi-Fi и Bluetooth, а также управление смартфоном с помощью тачпада и мыши ноутбука.Функцию оценят пользователи, которые работают на двух устройствах одновременно и нуждаются в механизме для переноса фотографий, видео, документов и музыкальных треков со смартфона на ноутбук и обратно. Режим Multiscreen Collaboration поддерживают смартфоны под управлением EMUI 10.Как и другие модели MateBook, ноутбуки MateBook D оснащены экранами FullView. Эти экраны имеют толщину всего 4,8 мм и 5,3 мм и с трёх сторон обрамлены тонкими рамками. Такое решение позволило уменьшить размеры устройств: при габаритах 357,8×229,9×16,9 мм модель MateBook D 15 с экраном 15,6 дюйма стала одним из самых компактных ноутбуков в своей ценовой категории.Ноутбуки MateBook D оснащаются IPS-экранами с разрешением Full HD (1920×1080) с соотношением сторон 16:9 и обеспечивают обзор под углами до 178° без заметного искажения цветов. Дисплеи прошли сертификацию TÜV Rheinland, подтвердившую снижение синей составляющей спектра подсветки, что способствует меньшему утомлению глаз во время длительной работы.Ноутбуки MateBook D 14 и HUAWEI MateBook D 15 построены на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U и видеокарты AMD Radeon Vega 8. Они получили систему охлаждения Shark Fin Fan 2.0 с S-образными лопастями, которые динамически оптимизируют воздушный поток.





Версия MateBook с экраном 14 дюймов получила батарею с номинальной ёмкостью 56 Вт×ч, которая обеспечивает до 9,5 часов работы без подзарядки в режиме демонстрации видео в формате 1080p. Входящее в комплект портативное зарядное устройство с мощностью 65 Вт и разъёмом USB-C позволяет заряжать любые устройства, оснащённые таким разъёмом, в том числе смартфоны и планшеты.



Модели оснащаются двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом до 8 ГБ. В качестве накопителя в ноутбуках используются твёрдотельные диски (SSD) с интерфейсом PCIe. Для увеличения встроенного хранилища предусмотрено оснащение дополнительным жёстким диском.



MateBook D 14 и HUAWEI MateBook D 15 поступят в продажу на российском рынке 14 февраля по рекомендованным розничным ценам 47 990 рублей (8 ГБ + 512 ГБ) и 44 990 рублей (8 ГБ + 256 ГБ) соответственно. Предзаказ стартует 7 февраля 2020 года. К предзаказу приурочена специальная акция, которая позволит пользователям испытать удачу и получить ноутбук, приняв участие в розыгрыше. Акция стартует 29 января.







