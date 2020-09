Компания Motorola представила в России смартфоны moto g9 plus и moto e7 plus. Они будут доступны в России в конце сентября. Дату старта продаж и цены объявят позже.moto g9 plus оснащен 64-мегапиксельной основной камерой с технологией Quad Pixel с режимом ночного видения (Night Vision), которая сможет наилучшим образом запечатлеть все воспоминания при любом освещении. Камера Macro Vision обеспечивает в 4 раза большее увеличение, чем стандартный объектив, и позволяет разглядеть мельчайшие детали. Смартфон оснащен датчиком глубины, который позволяет делать фото с размытым задним фоном.В moto g9 plus используется процессор Qualcomm Snapdragon 730G, который предлагает на 57% более высокую производительность и на 20% более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. moto g9 plus обладает самым большим экраном среди устройств moto g — 6,8 дюйма по диагонали. Смартфон поставляется с 128 ГБ встроенной памяти, причём хранилище можно расширить ещё на 512 ГБ с помощью карты microSD.Аккумулятор емкостью 5 000 мАч обеспечивает moto g9 plus двумя работы на одном заряде, позволяет слушать музыку до 147 часов, смотреть видео до 19 часов или просматривать сайты до 14 часов. Зарядное устройство TurboPower мощностью 30 ватт обеспечит смартфону 12 часов работы за менее чем 10 минут зарядки.moto e7 plus поставляется с 48-мегапиксельной системой из двух камер. Датчик глубины позволяет работать с глубиной резкости, добавляя красивый эффект боке, а технология Quad Pixel и режим ночного видения (Night Vision) обеспечивают высокую чувствительность в условиях плохой освещенности.Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5 000 мАч, благодаря чему можно делать фотографии, передавать потоковое видео и просматривать веб-страницы более двух дней на одной зарядке. Благодаря Snapdragon 460, производительность moto e7 plus на 50% больше, чем у предыдущего поколения moto e. В смартфоне используется 6,5-дюймовый экран с матрицей Max Vision HD+ и соотношением сторон 20:9.moto g9 plus и moto e7 plus оснащены специальной кнопкой Google Assistant, расположенной сбоку телефона. С её помощью можно запустить цифрового помощника, включить голосовое управление и получить ответы или помощь.Оба устройства представлены на чистой версии Android. Никаких тяжеловесных скинов или дублирующихся приложений — только исходный Android 10. Устройство поставляется с интерфейсом My UX, который открывает доступ к возможностям оболочки Moto Experiences. С помощью My UX можно создавать собственные темы для устройства, выбирая уникальные шрифты, цвета, значки и анимацию для датчиков отпечатков пальцев.