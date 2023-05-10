﻿В России резко подорожали компьютерные комплектующие. В чём дело?

Александр

Фото: Unsplash

По данным «Известий», в России зафиксирован рост цен на компьютерные товары, запчасти и комплектующие. Сильнее всего подорожали современные игровые видеокарты.

В росте цен виноват укрепившийся доллар и проблемы с параллельным импортом из-за подорожания стоимости доставки грузов из ряда стран, в том числе Казахстана. Так, в конце прошлого года видеокарта NVIDIA GeForce 4090 стоила в среднем 140 тысяч рублей (из расчёта примерно 60 рублей за доллар), а сейчас её продают по ценам в диапазоне от 155 до 200 тысяч рублей (по актуальному курсу до 80 рублей за доллар).

Корпусы для компьютеров стали дороже в среднем на 20%, блоки питания на 15%, а модули оперативной памяти на 37%. Предполагается, что ввозимые методом параллельного импорта товары продолжат дорожать и дальше — в частности, на 10-15% вырастут цены на бытовую технику и смартфоны почти всех брендов, кроме китайских. В большинстве случаев китайская продукция поставляется в Россию напрямую, поэтому их в меньшей степени затрагивают колебания курса рубля к доллару и проблемы с доставкой.

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Комментарии

–646
Stylus
чушь. Только проверил. Как 130-140к стоили карты на авито, так и стоят. Сам ан старте продаж брал за 142.
Сегодня в 15:15
#
tellurian
+5090
tellurian
На авито и горбушке дешевеют, доллар по 76₽ и опускается
Сегодня в 15:23
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