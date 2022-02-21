С 1 марта 2022 года в России вступят в силу расширенные требования о запрете выбрасывать в мусорные баки опасные бытовые отходы. За нарушение предусмотрен штраф.
Действующие правила Минприроды запрещают утилизировать через контейнеры для бытового мусора батарейки, аккумуляторы, лампочки и медицинские отходы — их необходимо сдавать в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки или утилизации с соблюдением природного законодательства. Такие пункты есть у региональных операторов, отвечающих за утилизацию отходов, а также у некоторых магазинов электроники.
К списку запрещённого мусора добавилась бытовая техника, системные блоки компьютеров, жёсткие диски, материнские платы и прочие компьютерные комплектующие. Их тоже необходимо сдавать на утилизацию специализированным организациям.
Некоторые организации оказывают такие услуги за деньги, а в Москве, например, в рамках эксперимента организован сервис «Вывоз ненужных вещей». Если требуется избавиться от старого холодильника, массивного аккумулятора, автомобиля, ванны и других тяжёлых и габаритных вещей, можно заполнить заявку на сайте mos.ru — их заберут бесплатно.
За нарушения правил утилизации предусмотрены штрафы: для граждан от 1 до 2 тысяч рублей (при повторном нарушении от 2 до 3 тысяч), а для организаций от 100 до 250 тысяч рублей (при повторном нарушении от 250 до 400 тысяч). Если из-за неправильно утилизированных отходов пострадали люди или окружающая среда, для граждан штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей, а для организаций от 400 до 500 тысяч рублей.
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Я сам не выбрасываю, продаю всё.
Тем не менее. В каждом дворе или через должны быть места сбора.
Мало кто будет носить далеко.
Как с сортировкой мусора. Я бы и рад сортировать, только в моем микрорайоне (несколько тысяч человек)ю, если не десятков) нет ни одного бака для этого.
Это в Москве.
Целая служба сбора и вывоза есть.
Оно никому не надо, проще в помойку кинуть и забыть.
А то запрет вводят, а куда сдавать не понятно.