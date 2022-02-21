





С 1 марта 2022 года в России вступят в силу расширенные требования о запрете выбрасывать в мусорные баки опасные бытовые отходы. За нарушение предусмотрен штраф.Действующие правила Минприроды запрещают утилизировать через контейнеры для бытового мусора батарейки, аккумуляторы, лампочки и медицинские отходы — их необходимо сдавать в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки или утилизации с соблюдением природного законодательства. Такие пункты есть у региональных операторов, отвечающих за утилизацию отходов, а также у некоторых магазинов электроники.К списку запрещённого мусора добавилась бытовая техника, системные блоки компьютеров, жёсткие диски, материнские платы и прочие компьютерные комплектующие. Их тоже необходимо сдавать на утилизацию специализированным организациям.Некоторые организации оказывают такие услуги за деньги, а в Москве, например, в рамках эксперимента организован сервис «Вывоз ненужных вещей». Если требуется избавиться от старого холодильника, массивного аккумулятора, автомобиля, ванны и других тяжёлых и габаритных вещей, можно заполнить заявку на сайте mos.ru — их заберут бесплатно.За нарушения правил утилизации предусмотрены штрафы: для граждан от 1 до 2 тысяч рублей (при повторном нарушении от 2 до 3 тысяч), а для организаций от 100 до 250 тысяч рублей (при повторном нарушении от 250 до 400 тысяч). Если из-за неправильно утилизированных отходов пострадали люди или окружающая среда, для граждан штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей, а для организаций от 400 до 500 тысяч рублей.