В Россию приехали недорогие 4K-телевизоры Xiaomi TV A2

Александр



23 января в России начнут продаваться телевизоры Xiaomi новой серии TV A2. Они оснащены экранами диагональю от 32 до 55 дюймов с разрешением HD или 4K и стоят относительно дёшево.

Цены на Xiaomi TV A2:

  • 32-дюйма — 15 990 рублей
  • 43-дюйма — 27 990 рублей
  • 50-дюймов — 32 990 рублей
  • 55-дюймов — 39 990 рублей

В телевизорах используются матрицы с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц, 90-процентным охватом пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Мощность встроенной аудиосистемы составляет 12 Вт. Исключение составляет только младшая модель — у неё экран с разрешением 1366×768 пикселей и 10-ваттные динамики.

Аппаратной основной для большинства телевизоров серии Xiaomi TV A2 стала система с четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 и графикой ARM Mali G52 MP2, 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Также имеются модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 ac, есть порта HDMI 2.0, два порта USB 2.0 Type-A, один разъём Ethernet RJ-45, 3,5-мм аудиоразъём и набор композитных портов. В 32-дюймовой модели более скромный графический чип Mali G31 MP2.

Все модели работают на базе Android TV 10 с фирменными настройками Xiaomi. Имеется встроенный магазин приложений «Play Маркет», голосовой помощник Google Assistant и поддержка беспроводного стриминга видео и звука по технологии Chromecast.

Сначала в продажу поступит только 43-дюймовая модель, а в дальнейшем Xiaomi привезёт в Россию все остальные.

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Комментарии

+246
Alex82
Всё, продаю нафиг свой Oled LG и покупаю Xiaomi😄
2 часа назад в 17:53
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EDD
+210
EDD Alex82
ЛыЖи — то ещё гoвнuще.
час назад в 18:28
#
+4507
Carter_Mayers EDD
Ну конечно, Сяоми то и Хуавей явно лучше корейцев, куда там им до этих китайцев
час назад в 18:53
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st00p1dm0nkey
+3892
st00p1dm0nkey EDD
Всё в мире гуавно, кроме мочи 🤣🤣🤣
час назад в 18:54
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+29
pr0utlaw
брал я телевизор Xiaomi за 15к, тормозит люто, по сравнению с обычным тв с mi stick за 3 тыс рублей. к mi stick вопросов нет
52 минуты назад
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