В Россию приехали недорогие 4K-телевизоры Xiaomi TV A2





23 января в России начнут продаваться телевизоры Xiaomi новой серии TV A2. Они оснащены экранами диагональю от 32 до 55 дюймов с разрешением HD или 4K и стоят относительно дёшево.



Цены на Xiaomi TV A2:





32-дюйма — 15 990 рублей

43-дюйма — 27 990 рублей

50-дюймов — 32 990 рублей

55-дюймов — 39 990 рублей

В телевизорах используются матрицы с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц, 90-процентным охватом пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Мощность встроенной аудиосистемы составляет 12 Вт. Исключение составляет только младшая модель — у неё экран с разрешением 1366×768 пикселей и 10-ваттные динамики.Аппаратной основной для большинства телевизоров серии Xiaomi TV A2 стала система с четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 и графикой ARM Mali G52 MP2, 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Также имеются модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 ac, есть порта HDMI 2.0, два порта USB 2.0 Type-A, один разъём Ethernet RJ-45, 3,5-мм аудиоразъём и набор композитных портов. В 32-дюймовой модели более скромный графический чип Mali G31 MP2.Все модели работают на базе Android TV 10 с фирменными настройками Xiaomi. Имеется встроенный магазин приложений «Play Маркет», голосовой помощник Google Assistant и поддержка беспроводного стриминга видео и звука по технологии Chromecast.Сначала в продажу поступит только 43-дюймовая модель, а в дальнейшем Xiaomi привезёт в Россию все остальные.