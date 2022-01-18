Правительство РФ предложило иностранным производителям ноутбуков поучаствовать в эксперименте и устанавливать в свои устройства процессоры «Байкал», разработанные в России. Такое предложение получили Acer, HP и Lenovo.
Компаниям предложено поставить в Россию пробные партии из пятидесяти тысяч ноутбуков с процессорами «Байкал», а в дальнейшем по результатам эксперимента такие устройства могут быть выведены в широкую продажу. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что закупки этих устройств ограничатся государственным сектором и силовыми структурами, а массовому потребителю они окажутся неинтересны.
Министерство цифрового развития провело заседания с российскими представительствами Acer, HP и Lenovo и попросило их убедить головные офисы в целесообразности разработки аппаратной базы ноутбуков, обеспечив их совместимость с процессорами разработки «Байкал Электроникс».
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что поначалу ноутбуки с российскими процессорами будут приобретать лишь государственные органы, но этот шаг может положить начало на пути к импортозамещению на рынке портативных ПК. В настоящее время прорабатывается норма, которая ужесточит требования к госзакупкам — госсектору будет запрещено покупать иностранные устройства, если в конкурсе предложено соответствующее требованиям оборудование с отечественным процессором.
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- За щеку?
2. На госзакупках там тоже не плохо наварятся и Acer, и HP, и Lenovo, на всех денег хватит.
Который продают за сотку. Никому ваше дебильное импортозамещения нафиг не упёрлось. Байкал так вообще на арме сделан. Никто не будет покупать за фулл прайс такие обрезки ноутов. А ещё производителям нужна прибыль за свой счёт они не будут производить этот хлам который просто будет лежать годами на складах