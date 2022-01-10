



Министерство промышленности и торговли России разработало норму, обязывающую госзаказчиков отклонять заявки на поставку электронных устройств с зарубежными процессорами, если в конкурсе представлена хотя бы одна модель с отечественным чипом. Это требование будет распространяться на закупку компьютеров, ноутбуков, смартфонов, планшетов, электронных книг, серверных решений и систем для хранения данных.



Министерство рассчитывает на то, что эта норма обеспечит «безусловное преимущество продукции на российских процессорах» при госзакупках и будет стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры. Госзаказчики уже сейчас должны отдавать предпочтение российской электронике, а новая норма ещё сильнее ужесточит это требование. Российское оборудование, имеющее более высокий приоритет на госзакупках, включен в специальный реестр Минпромторга.



В декабре 2021 года «Сбер» раскритиковал серверное оборудование с процессорами «Эльбрус», заявив, что оно стоит дорого, потребляет много энергии, но при этом не обеспечивает достаточно высокую производительность наравне с конкурентами. Эксперты полагают, что госструктуры будут обходить требование Минпромторга, добавляя требования, невыполнимые для процессоров российской разработки и «затачивая» конкурсы под необходимые им модели производства Intel, AMD и других зарубежных производителей.







