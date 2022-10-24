«VK Капсула» с «Марусей» появилась в двух новых цветах
Александр Кузнецов —
Умная колонка «VK Капсула» получила новые цвета. Теперь, помимо черного и серого, ее можно приобрести еще в двух цветах — хвойном зеленом и морском синем.
В продаже появились цветные умные колонки от VK с голосовым помощником «Марусей». Как и классические версии «VK Капсулы», они будут стоить 9990 рублей. До конца октября действует акция: купить «VK Капсулу» в зеленом и синем цветах можно со скидкой 1000 рублей.
Теперь пользователям будет проще подобрать «VK Капсулу», чтобы попасть в цветовую гамму своего интерьера. Также новые цвета умной колонки совпадают с оттенками линейки «VK Капсулы Мини» — можно приобрести колонки стандартного и мини-размеров в одном оттенке.
В умную колонку «VK Капсула» встроен голосовой помощник «Маруся». Ее можно попросить активировать устройства умного дома, ответить на вопрос или найти нужную информацию. Технологии распознавания и синтеза речи помогают Марусе общаться с пользователем, а самообучаемая нейронная сеть — лучше понимать запросы. Голосовой помощник ладит с детьми: «Маруся» может позаниматься с ребенком английским, рассказать сказку или, например, включить песню в «VK Музыке», а семейный и детские режимы ограничат малышей от нежелательного контента.
«Маруся» доступна в приложениях для Android и iOS, в социальной сети ВКонтакте, умной колонке «VK Капсула» и «VK Капсула Мини», в «Почте Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia