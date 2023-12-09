Вот что случится с наушниками, если бросить их в стиральную машину. Такое лучше не повторять!

Александр

Пикабушник soaqa поделился фотографиями наушников Samsung Galaxy Buds, которые он по ошибке постирал в стиральной машине вместе с постельным бельём. Как можно догадаться, это не пошло им на пользу, хотя выглядеть они стали лучше.

Зарядный корпус хорошо отстирался и побелел, но агрессивная среда воды с растворённым стиральным порошком плохо сказалась на электронной начинке. В кейсе критичных повреждений не было, только некоторые контакты немного окислились. Внутри наушников всё намного хуже — порошок сильно разъел динамики, платы, шлейфы и микросхемы. Чистка спиртом не помогла, это лишь привело к тому, что повреждения стали видны лучше.


Фото: Пикабу

После такой экзекуции наушники перестали заряжаться, поскольку батареи тоже повредились — вместо положенных 3,8 В они стали выдавать в три раза меньше. Комментаторы с «Пикабу» дали несколько советов пользователю, в том числе такой: наушники нужно стирать на том режиме, который указан на бирке.

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