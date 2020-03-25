19 марта компания HMD Global представила несколько новых смартфонов под брендом Nokia, а также сотовый телефон Nokia 5310, представляющий из себя модификацию Nokia 5310 XpressMusic, выпускавшегося с 2007 года.
В ближайшее время в России появятся две новинки Nokia: смартфон Nokia 1.3 начального уровня и кнопочная звонилка Nokia 5310.
Nokia 1.3 — смартфон на базе упрощенной операционной системы Android Go. Он получил экран диагональю 5,71 дюйма, процессор Snapdragon 215, 8-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронталку 3,5-мм аудиовыход и порт micro USB.
Переиздание Nokia 5310 образца 2020 года лишилось кнопок для управления музыкой (как и приставки XpressMusic в названии), но сохранило прежний дизайн, а также получило цветной экран диагональю 2,4 дюйма и аккумулятор, рассчитанный на три недели работы в режиме ожидания.
Продажи обеих моделей начнутся во втором квартале 2020 года. Nokia 1.3 будет стоить 5990 рублей, а Nokia 5310 — 3990 рублей. Для Nokia 1.3 будут доступны расцветки бирюзовая, графитовая и золотистая, а для Nokia 5310 — бело-красная и чёрно-красная.
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