





Некогда знаменитый бренд BlackBerry лицензировал свою марку для выпуска нового смартфона на Android. Производством нового устройства займется техасский стартап OnwardMobility, который пообещал выпустить в 2021 году смартфон с 5G и физической QWERTY-клавиатурой.Пока об устройстве мало что известно. OnwardMobility не поделилась характеристиками, а вместо этого сообщила, что смартфон получит совершенно новый дизайн клавиатуры, который «будет отражать ценности бренда, основанные на опыте набора и ввода».Похоже, что OnwardMobility нацелилась на корпоративный рынок, подчеркивая способность телефона к работе на ходу и его функции безопасности. Это имеет смысл, поскольку эти ценности ранее привлекали клиентов из этого сектора.Вероятно, новинка не получит флагманских характеристик, а вместо этого будет устройством среднего класса. Генеральный директор OnwardMobility Питер Франклин отметил, что для них главное не только создание самого безопасного и производительного устройства, но и возможность повседневного использования.Стоит напомнить, что в своё время смартфоны BlackBerry были очень популярны, но затем устройства на Android и iOS вытеснили их с рынка. В 2013 году произошла перезагрузка — вышел ряд устройств под управлением BlackBerry 10, в том числе необычный Passport в квадратном форм-факторе. После этого в 2015 году компания перешла на Android с Priv и выдвижной клавиатурой. В 2016 году BB прекратила собственное производство и передала лицензию на использование бренда китайскому производителю TCL, у которого не получилось выпустить чего-либо успешного.Таким образом, это четвертая или пятая итерация устройств BlackBerry в зависимости от подсчета серий. С наибольшей вероятностью можно сказать, у OnwardMobility вряд ли получится выпустить что-то стоящее, поскольку физическая клавиатура мертва и осталась в прошлом, а от былой славы бренда ничего не осталось. Тем не менее мы с удовольствием взглянем на новинку.