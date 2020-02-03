Владеющая BlackBerry компания TCL объявила о прекращении продаж смартфонов под этим брендом. Новые модели не будут выпускаться, а уже существующие исчезнут из продажи ориентировочно в августе 2020 года.
Твиттер-аккаунт Blackberry Mobile опубликовал скриншот пресс-релиза TCL, не сопроводив его никаким собственным комментарием.
February 3, 2020
Китайская компания TCL Communication выкупила у американской Research In Motion права на использование бренда BlackBerry в 2016 году и с тех пор выпустила несколько моделей, в том числе BlackBerry KEYone, Motion, KEY2 и KEY2 LE. У всех смартфонов сохранялась отличительная черта бренда — наличие физической QWERTY-клавиатуры. Смартфоны BlackBerry продавались по всему миру, включая Россию.
TCL Communication планирует выпускать обновления для некоторых моделей смартфонов BlackBerry и оказывать техническую поддержку их обладателям вплоть до 31 августа 2022 года или в сроки, предусмотренные законодательством для каждой конкретной страны. По окончании этого периода поддержка устройств будет полностью прекращена.
С учётом того, что относительно свежая модель BlackBerry KEY2 всё ещё работает на Android 8.1 Oreo, представляется маловероятным выпуск Android 9.0 Pie или Android 10 как для этого устройства, так и других.
Не исключено, что TCL заморозит бренд BlackBerry до лучших времён, и мы о нём всё-таки когда-нибудь ещё услышим. Так не раз происходило на мобильном рынке. Например, эта же компания не так давно возродила бренд Palm и выпустила миниатюрный смартфон-компаньон.
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Такие харизматичные были девайсы...
Я об оригинальных, конечно. Искренне жаль этот бренд, пал жертвой маркетинга
Даже KeyOne-Key2 были вполне ничего (хотя бы на вид)
Это было крутое время!
А я оставил Passport на память.
Продал летом Passport SE....
Но оставил себе Q10))
Тебя обидели?