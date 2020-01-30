



Машина будет беcшумной и сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.



Компания General Motors подтвердила план выпустить электрическую версию Hummer, возродив этот бренд спустя 10 лет отсутствия на рынке.



Новый автомобиль выйдет под названием GMC Hummer EV. Это полностью электрическая и бесшумная модель с двигателем на 1000 лошадиных сил, грузоподъёмностью 5200 кг и очень быстрым стартовым разгоном. Чуть ли не единственным конкурентом GMC Hummer EV среди пикапов, работающих на электроэнергии, станет Tesla Cybertruck. У каждой из этих моделей наверняка найдутся свои поклонники.



Hummer никогда не считался особенно экономичными и экологичным автомобилем, и General Motors собирается изменить это восприятие. GMC Hummer EV позиционируется как автомобиль с нулевыми выбросами и без какого-либо отрицательного влияния на природу.



General Motors опубликовала несколько тизерных роликов, в которых подчёркивается мощь, бесшумность, хорошая грузоподъёмность и высокая скорость электрической версии Hummer. Полноценная презентация этого автомобиля запланирована на 20 мая 2020 года, а в продаже он должен появиться осенью 2021 года.























