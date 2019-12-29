Уходящий год продемонстрировал бурный рост популярности электросамокатов и других аналогов, таких как гироскутеры, сегвеи и моноколеса. Тренд на их активное использование был посеян в 2018 году во много благодаря появлению устройств с демократичными ценниками. Постараемся проследить, что происходило в этом сегменте за последний год и ранее.



Что касается персонального электротранспорта, то в этом тренде мы выступили в роли догоняющих. В азии такие устройства для передвижения используются с 1990-х годов. На западе эта тенденция начала развиваться позднее. В этом плане точкой отсчета можно считать 2001 год, тогда был получен первый патент на сегвей.







Китай в 2014 году мог похвастаться использованием 200 миллионов электросамокатов. К слову, на Западе этот тип электротранспорта начал превращаться из модной игрушки для техногиков в средство повседневного передвижения позднее. Во многом этому поспособствовало развитие экономики совместного использования — шеринга. За полгода число людей, использующих электротранспорт, выросло на 3,8%.



Благодаря такому росту крупнейшие сервисы по сдаче в краткосрочную аренду электросамокатов Bird и Lime за полтора года пришли в более 40 американских городов, а также запустились во Франции, Германии, Испании и Израиле. К маю 2018 года они сдавали суммарно напрокат 70-80 тысяч единиц электросамокатов и электробайков. Обе компании работают по одинаковому принципу. Пользователям необходимо пройти регистрацию в приложении, затем найти на улице свободный самокат, проехать на нем нужное расстояние, после чего стоимость аренды спишется с банковской карты. Российские сервисы работают по похожей схеме.





Почему этот вид транспорта становится популярным

Что мешает развитию

Что у нас

Как меняют мир электросамокаты

Помимо роста количества сервисов и снижения стоимости устройств, электротранспорт популярен еще и во многом благодаря удобству для непродолжительных городских поездок. Электросамокаты занимают мало места на парковках и в потоке движения, а также на них не влияют пробки. Этот вид электротранспорта можно с легкостью взять с собой в метро или любой другой общественный транспорт.Актуальные модели способны преодолевать от одного заряда в среднем до 45 километров, а их средняя скорость составляет примерно 45 км/ч. Таких характеристик вполне достаточно для активной жизни в черте города. Кроме того, персональный электротранспорт не производит вредных выбросов в окружающую среду. По данным сервиса Lime, за 6 миллионов поездок в атмосферу было выброшено на 2,2 тысячи тонн углекислого газа меньше, чем у автомобильных поездок.Российские, Европейские и Американские города пока довольно плохо адаптированы к массовому использованию электросамокатов. Прежде всего с точки зрения инфраструктуры, наши города в первую очередь предназначены для автомобилей. На персональном электротранспорте опасно передвигаться по проезжей части, поэтому владельцы сегвеев, самокатов и моноколес предпочитают передвигаться по пешеходным зонам. Из-за этого нередко создаются аварийные ситуации.Для движения персонального электротранспорта лучше всего подходят выделенные велодорожки, но их, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Также дополнительную проблему создает факт отсутствия в большинстве стран регуляции: водителям не требуется получение прав, а также соблюдать правила движения. Стоит отметить, что ситуация меняется. Американские сервисы шеринга ужесточили требования. Не обошлось и без перегибов, в нескольких городах США запрещена работа шеринговых сервисов.В Москве и Санкт-Петербурге шеринговые сервисы электросамокатов представлены четырьмя основными игроками: Smartwheels Samocat и « Делисамокат ». В апреле 2019 года источники сообщили о планах Яндекса по выходу на этот рынок. Действующие компании работают примерно по одинаковому тарифу, они предлагают совершать поездки стоимостью 5 рублей за 1 минуту.В 2018 году российское законодательство оставило этот вид транспорта без внимания, а в 2019 СМИ сообщили о планах правительства урегулировать электросамокаты. Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин рассказал изданию « Коммерсантъ » о поправках к ПДД, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).Он также отметил, что пользователи электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, скейтов, роликов должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по тротуарам со скоростью до 20 километров в час. Если на пути отсутствует тротуар или велосипедная дорожка, то водителям СИМ можно будет выехать на проезжую часть, но при этом строго придерживаться правого ряда.Митрошин уточнил, что поправки находятся на стадии обсуждения и рабочего согласования. По словам заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходакова, необходимость введения поправок обусловлена активным развитием таких видов транспорта, как самокат, электросамокат, сегвей. В Мосгордуме предложили введение права для управления электросамокатами, а электротранспорт приравнять к механическим транспортным средствам.Помимо этого, депутаты полагают, что СИМ следует разделить на категории. В зависимости от технических характеристик электротранспорт можно будет использовать на различных участках дорог. С наибольшей вероятностью, в 2020 году стоит ожидать законопроект, который урегулирует движение электросамокатов.Самое большое влияние индивидуальный электротранспорт оказывает на страны Азии, где он получил самое большое распространение. Китай в 2012 году столкнулся с экологической проблемой, которая образовалась из-за роста количества использованных и выброшенных аккумуляторов для электросамокатов. Их количество росло из-за популярности транспорта. Производством и переработкой занимались мелкие компании, которые делали это не всегда эффективно. Эта индустрия была перестроена на государственном уровне, благодаря чему сократилось число неэффективных предприятий, а крупные, которые гарантировали экологическую безопасность переработки, сохранили свои позиции.Население Европейских стран, США и России пока только привыкает к новому для себя виду транспорта, но он уже успел поменять привычки жителей. Американский сервис Lime опросил своих пользователей из Сан-Франциско и выяснил, что 53% предпочитают поездки на электросамокатах вместо автомобилей.В качестве еще одного примера можно вспомнить тайваньский стартап Gogoro, который создал новую нишу для бизнеса в сегменте электротранспорта — шеринг аккумуляторов. Компания предлагает следующую модель, на любой из её станций можно заменить свою севшую батарею на такую же заряженную. У стартапа в планах расширение и выход на рынки соседних стран.Стоит отметить, что в ближайшем будущем городская инфраструктура адаптируется под новый вид транспорта, будут придуманы и введены правила движения, которые будут регулировать его безопасность и ответственность участников. Мощность устройств вырастет вместе с емкостью аккумуляторов, позволяющей совершать более длительные поездки от одного заряда. С наибольшей вероятностью можно сказать, что в конечном итоге производители прибегнут к программному ограничению скоростного режима электросамокатов и прочего индивидуального электротранспорта. Мир уже не станет прежним.





