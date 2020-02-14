



По данным источников «Коммерсанта», в России не удастся в срок собрать достаточное количество планшетов для переписи населения. Проблема в том, что китайские поставщики не могут предоставить необходимые компоненты из-за вспышки коронавируса.



Производители планшетов для переписи россиян — российские компании «Байтэрг» и «Аквариус». В первой не прокомментировали ситуацию, а представители второй заявили, что надеются на восстановление поставок. Устройства должны были развозить по стране уже весной, но теперь ясно, что такие сроки не будут соблюдены.



Минпромторг сообщил, что первая партия комплектующих поступила в Россию, поэтому планшеты начнут собирать. В худшем сценарии планшетами обеспечат регионы центральной части России. При этом перепись будет частично дублироваться на бумаге, чтобы избежать ошибок, возникающих при сбоях оборудования.



Перепись населения будет проводиться в октябре 2020 года. Для неё потребуется 360 тысяч планшетов, на закупку будет потрачено более 8 миллиардов рублей. Изначально планировалось закупить китайские планшеты, но российские производители планшетов настояли на том, что нужно использовать их устройства, поскольку они более качественные и безопасные. Закупка российских планшетов обойдется на 2,3 миллиарда рублей дороже китайских.



Распространение вируса COVID-2019 привело к тому, что многие китайские заводы, выпускающие электронику и электронные компоненты, оказались закрыты. Власти Китая продлили новогодние праздники, кроме того — сотрудники заводов, уехавшие на Новый год к родным, не могут вернуться на работу из-за карантина и ограничения поездок.







