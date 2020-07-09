iOS 13.6

Помимо публичных бета-сборок iOS 14 и iPadOS 14, компания Apple выпустила ещё парочку важных обновлений — это iOS 13.6 и iPadOS 13.6 в версиях Golden Master. После их тестирования силами разработчиков состоится официальный выпуск обновлений.

iOS 13.6 и iPadOS 13.6 останутся актуальными версиями платформ вплоть до осени, когда Apple выпустит релизные версии более крупных апдейтов iOS и iPadOS — с номером 14.

Apple выпустила три бета-версии iOS 13.6 и iPadOS 13.6, а выпуск стабильных сборок, скорее всего, состоится со дня на день. Если в обновлениях будут найдены серьёзные уязвимости или баги, компании придётся выпустить ещё несколько патчей, закрывающих их.

В iOS 13.6 и iPadOS 13.6 были доработаны некоторые существующие операционных систем, а также появился ряд нововведений (например, обновления теперь скачивать автоматически без подтверждения пользователем). Пользователям iPhone и iPad в США стало доступно озвучивание публикаций в сервисе Apple News+, а приложении «Здоровье» появился раздел «Симптомы», который упрощает взаимодействие пациентов с врачами.


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