Помимо публичных бета-сборок iOS 14 и iPadOS 14, компания Apple выпустила ещё парочку важных обновлений — это iOS 13.6 и iPadOS 13.6 в версиях Golden Master. После их тестирования силами разработчиков состоится официальный выпуск обновлений.
iOS 13.6 и iPadOS 13.6 останутся актуальными версиями платформ вплоть до осени, когда Apple выпустит релизные версии более крупных апдейтов iOS и iPadOS — с номером 14.
Apple выпустила три бета-версии iOS 13.6 и iPadOS 13.6, а выпуск стабильных сборок, скорее всего, состоится со дня на день. Если в обновлениях будут найдены серьёзные уязвимости или баги, компании придётся выпустить ещё несколько патчей, закрывающих их.
В iOS 13.6 и iPadOS 13.6 были доработаны некоторые существующие операционных систем, а также появился ряд нововведений (например, обновления теперь скачивать автоматически без подтверждения пользователем). Пользователям iPhone и iPad в США стало доступно озвучивание публикаций в сервисе Apple News+, а приложении «Здоровье» появился раздел «Симптомы», который упрощает взаимодействие пациентов с врачами.
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