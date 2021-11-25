В десктопной версии WhatsApp появится возможность создавать стикеры. Об этом сообщил мессенджер изданию The Verge. Функция станет доступна на следующей неделе.
Механика функции следующая: пользователь сможет загружать изображения с компьютера в конструктор стикеров и редактировать их. Он получит возможность создавать стикерпаки и пользоваться ими в переписке.
Издание WABetaInfo также сообщает, что в WhatsApp Desktop планируется увеличение лимита на удаление сообщения. На данный момент пользователи могут стирать сообщения для всех участников беседы в течение 1 часа 8 минут и 16 секунд. Согласно информации издания, лимит времени планируется увеличить до семи дней и восьми минут в будущем обновлении.
Напомним, в Telegram возможность создавать стикеры появилась почти с момента выхода приложения. А в сентябре этого года в мессенджере появился поиск стикеров, панель с самыми популярными панами и статус «Выбирает стикер».
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“Вацап добавил новую функцию телеграмм больше не нужен?”