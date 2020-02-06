



Китайские производители смартфонов создали альянс с целью разработки альтернативной платформы для распространения цифрового контента. Их инициатива получила название Global Developer Service Alliance (GDSA).



В альянс входят Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo. Эти компании планируют разработать платформу, облегчающую продвижение и дистрибуцию приложений, игр, фильмов и музыки по всему миру. Разработчики смогут загружать свои проекты и одновременно размещать их в нескольких альтернативных магазинах контента на устройствах различных производителей. Благодаря GDSA, разработчики смогут использовать преимущества производителей в различных регионах: у Xiaomi сильные позиции в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei в Европе.



GDSA будет напрямую конкурировать с Google Play Маркетом, предлагая более выгодные условия распространения контента. В тестовой версии сайта GDSA указано, что на начальном этапе платформа запустится в десяти странах мира, среди которых есть Россия.



У Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo есть собственные маркеты, но им будет гораздо проще конкурировать с Google Play на общемировом рынке после образования альянса. Против Huawei введены санкции со стороны властей США, из-за этого компания не может предустанавливать на свои смартфоны сервисы Google, в том числе Play Маркет. Производители приглашают к сотрудничеству разработчиков и обещают им выгодные условия получения заработка за дистрибуцию цифрового контента.







