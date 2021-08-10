



Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 4. Его разработка велась несколько лет, и получился действительно выдающийся аппарат, хотя и без экспериментальных особенностей, вроде экрана почти во весь корпус, как у Mi Mix Alpha.



В Xiaomi Mi Mix 4 установлен AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10, Dolby Vision, 10-битной глубины и защитой стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В экран встроена невидимая 20-мегапиксельая фронтальная камера, в которой задействована технология микроалмазных пикселей. К сожалению, Xiaomi пока не показала, насколько качественные снимки делает такая камера.







В качестве аппаратной платформы задействован Snapdragon 888+ с оперативной памятью LPDDR5 объёмом 8 или 12 ГБ и накопитель UFS 3.1 объёмом 128, 256 или 512 ГБ. Карты памяти не поддерживаются. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч. Поддерживается 120-ваттная проводная зарядка и 50-ваттная беспроводная.







В основной камере три сенсора: главный SOCELL Bright HMX 108 Мп, ультраширик 13 Мп с охватом 120 градусов и компенсацией искажений и перископический телевик на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.







Корпус Xiaomi Mi Mix 4 выполнен из керамики, что сказалось на массе: смартфон весит 225 г при габаритах 162,65 × 75,35 × 8,02 мм.



Цены:





8 + 128 ГБ: 4999 юаней (примерно 770 долларов или 57 тысяч рублей)

8 + 256 ГБ: 5299 юаней (примерно 817 долларов или 60,5 тысячи рублей)

12 + 256 ГБ: 5799 юаней (примерно 900 долларов или 66 тысяч рублей)

12 + 512 ГБ: 6299 юаней (примерно 970 долларов или 72 тысячи рублей)

Xiaomi Mi Mix 4 будет продаваться в Китае с 16 августа 2021 года. О поставках в другие страны пока не сообщается.





