Компания Xiaomi решила не выпускать в широкую продажу смартфон Mi Mix Alpha 5G, однако всё же приберегла парочку экземпляров, и сейчас они выставлены на AliExpress в её официальном магазине.
Mi Mix Alpha 5G предлагается российским покупателям за 776 122,23 руб. с бесплатной доставкой. Также придётся заплатить пошлину, если Xiaomi не станет обманывать таможню и укажет в таможенной декларации реальную стоимость устройства. Пошлина составляет 30% с суммы превышения 200 евро, в данном случае это примерно 227 466 рублей.
В итоге смартфон обойдётся покупателю почти ровно в один миллион рублей.
Главная особенность Mi Mix Alpha 5G, которая обуславливает его высокую цену (и отказ от его массового производства) — OLED-матрица, которая покрывает почти весь корпус смартфона.
В Mi Mix Alpha установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, модем 5G, 12 ГБ оперативной памяти, 512-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 40 Вт. Камера состоит из нескольких модулей. Основной — 108 Мп (12032×9024 точек), ультраширокий — 20 Мп с возможностями макросъёмки на расстоянии от 1,5 см и телефото 12 Мп с двукратным оптическим зумом и гибридной фокусировкой. Фронтальной камеры нет.
Изначально Xiaomi планировала начать продажи Mi Mix Alpha в декабре 2019 года. В Китае этот смартфон должен был стоить 19 999 юаней, что составляло около 180 тысяч рублей по курсу в то время.
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