Xiaomi робот

Xiaomi показала человекоподобного робота. Что он умеет?

Артем
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В рамках презентации, которая прошла в Китае компания Xiaomi представила человекоподобного робота CyberOne.

Андроид CyberOne имеет рост 177 см и весит всего 52 кг. Робот умеет ходить по ровным горизонтальным поверхностям со скоростью до 3,6 км/ч. Движение осуществляется благодаря тринадцати шарнирам и двадцати одному суставу. Верхние конечности имеют высокую точность, благодаря движению с минимальным шагом в 1 нм. Также CyberOne распознает до 45 человеческих эмоций.

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Новинка представлена в черно-белом цвете. Лицо выполнено в виде OLED-дисплея с функцией 3D-зрения. Это позволяет андроиду определять позиционирование в пространстве и избегать падения. CyberOne имеет защиту от перегрева на солнце и обельной влаги.

Генеральный директор Xiaomi не уточнил, для чего предназначен CyberOne. Более того, компания не планирует серийное производство представленной модели из-за его высокой стоимости. Однако он отметил, что компания намерена выпустить в массы более доступных роботов.


Ранее мы рассказывали, как пользователь GitHub сумел взломать вооруженных роботов-собак при помощи хакерского брелка-тамагочи.
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Источник:
Finance Yahoo
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Комментарии

fanatik911
+1000
fanatik911
“обельной влаги” западло до публикации в Ворд загнать для проверки на ошибки? Или копипаст проще?? Школа кузнецова?
Вчера в 21:33
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+66
Analgin
Точность 1 нм — зачем такая точность…?
2 часа назад в 22:05
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