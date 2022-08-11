Xiaomi показала человекоподобного робота. Что он умеет?
Артем Фунтиков
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В рамках презентации, которая прошла в Китае компания Xiaomi представила человекоподобного робота CyberOne.
Андроид CyberOne имеет рост 177 см и весит всего 52 кг. Робот умеет ходить по ровным горизонтальным поверхностям со скоростью до 3,6 км/ч. Движение осуществляется благодаря тринадцати шарнирам и двадцати одному суставу. Верхние конечности имеют высокую точность, благодаря движению с минимальным шагом в 1 нм. Также CyberOne распознает до 45 человеческих эмоций.
Новинка представлена в черно-белом цвете. Лицо выполнено в виде OLED-дисплея с функцией 3D-зрения. Это позволяет андроиду определять позиционирование в пространстве и избегать падения. CyberOne имеет защиту от перегрева на солнце и обельной влаги.
Генеральный директор Xiaomi не уточнил, для чего предназначен CyberOne. Более того, компания не планирует серийное производство представленной модели из-за его высокой стоимости. Однако он отметил, что компания намерена выпустить в массы более доступных роботов.