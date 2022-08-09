Вооруженных робособак обезвредили с помощью тамагочи

Пользователь GitHub «взломал» дистанционное управление роботов-собак с винтовками. Для внедрения в систему он использовал хакерский мультитул-тамагочи.Как сообщает портал SecurityLab пользователь GitHub с ником MAVProxyUse нашел уязвимость в системе удаленного администрирования робособаки HangZhou YuShu Technology серии Go1. Он обнаружил, что вооруженные питомцы имеют дистанционный выключатель, который прикреплен к распределительному щитку. Он обеспечивает питание разным системам робота и работает на частоте 433МГц.Благодаря полученным данным MAVProxyUse смог получить доступ к роботу, при помощи хакерского мультитула-тамагочи Flipper Zero. Он скопировал сигнал и отключил вооруженного робопса.Хакерское устройство Flipper Zero способно забивать и вести просулушку радиоканалов, вскрывать некоторые виды электронных замков и управлять разными видами бытовой техники.