Хакеры роботы

Вооруженных робособак обезвредили с помощью тамагочи

Артем
b639811bfc81f3968ea0934ff79f0063.png

Пользователь GitHub «взломал» дистанционное управление роботов-собак с винтовками. Для внедрения в систему он использовал хакерский мультитул-тамагочи.

Как сообщает портал SecurityLab пользователь GitHub с ником MAVProxyUse нашел уязвимость в системе удаленного администрирования робособаки HangZhou YuShu Technology серии Go1. Он обнаружил, что вооруженные питомцы имеют дистанционный выключатель, который прикреплен к распределительному щитку. Он обеспечивает питание разным системам робота и работает на частоте 433МГц.

Благодаря полученным данным MAVProxyUse смог получить доступ к роботу, при помощи хакерского мультитула-тамагочи Flipper Zero. Он скопировал сигнал и отключил вооруженного робопса.

q59x--pgo8neobqiki4i0yhejqi.jpeg

Хакерское устройство Flipper Zero способно забивать и вести просулушку радиоканалов, вскрывать некоторые виды электронных замков и управлять разными видами бытовой техники.


4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Securitylab
Cсылки по теме:
Любите мемы? Они могут быть очень опасны для вашего ПК
Продавцов подделок поставят на учёт и с позором выгонят из маркетплейсов
В России хотят полностью запретить VPN, как в Северной Корее и Иране
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Крупнейшая криптобиржа в мире оказалась на грани банкротства
Стоит ли покупать iPhone летом-осенью 2022-го? Разбираемся в реалиях
«Мир» и UnionPay прижмут ещё сильнее
Как обновить Google Chrome на Android, если вы из России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу