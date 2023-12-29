Xiaomi собрала свой электромобиль из трёх чужих машин

Xiaomi SU7 спереди выглядит как McLaren 720S, сбоку как Porsche Taycan, а сзади как Lincoln MKZ.
Плохо ли это? Конечно, нет, ведь дизайнеры и инженеры Xiaomi позаимствовали удачные решения у автомобилей, которые считаются одними из лучших в своём классе, объединили их и дополнили собственными изобретениями. В итоге получился уникальный продукт, в котором сложно считать прямое копирование какой-то одной модели (чем обычно грешат китайцы).
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