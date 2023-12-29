Xiaomi собрала свой электромобиль из трёх чужих машин

Александр
На этой неделе компания Xiaomi представила электромобиль SU7. Как заметили внимательные граждане, его дизайн был слизан с нескольких моделей других производителей.

Xiaomi SU7 спереди выглядит как McLaren 720S, сбоку как Porsche Taycan, а сзади как Lincoln MKZ.



Плохо ли это? Конечно, нет, ведь дизайнеры и инженеры Xiaomi позаимствовали удачные решения у автомобилей, которые считаются одними из лучших в своём классе, объединили их и дополнили собственными изобретениями. В итоге получился уникальный продукт, в котором сложно считать прямое копирование какой-то одной модели (чем обычно грешат китайцы).
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4184
st00p1dm0nkey
На мой не проф. взгляд — притянуто за уши.
Вчера в 20:42
#
+37
dmitriy5440@mail.ru
Даже в этой тачке куча заимствований )))
Когда в мире уже миллион моделей , как можно придумать че то своё чтобы оно на 100% отличалось абсолютно от всего 🤷‍♂️
Вчера в 21:02
#
tellurian
+4688
tellurian
В любых машинах есть чьи-то заимствования.
Вчера в 21:24
#
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