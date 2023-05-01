Xiaomi выпустила бюджетный Redmi Note 12R Pro с новым чипом Snapdragon﻿

Компания Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi Note 12R Pro с большим и плавным дисплеем, достойным запасом памяти и приличным аккумулятором.Redmi Note 12R Pro оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и вырезом под селфи-камеру на 16 Мп. На задней панели расположены две камеры: основная на 48 Мп и макрообъектив на 2 Мп.Смартфон стал одним из первых устройств на 6-нм чипсете Snapdragon 4 Gen 1. Новинка доступна только в одной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Android 13 на базе MIUI 14. Из других интересных особенностей этой модели можно выделить лоток под две SIM-карты, поддержку сетей 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, ИК-порт, GPS, NFC, влагозащита IP53, 3,5-мм аудиоразъём, порт USB-C и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.Redmi Note 12R Pro пока можно купить только в Китае по цене 1999 юаней (~$289).

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