Популярнейший смартфон Xiaomi загорелся прямо в кармане владельца

Олег

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro загорелся прямо в кармане рубашки своего владельца. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, индиец по имени Навин Дазия приобрел смартфон Redmi Nite 12 Pro совсем недавно, в феврале 2023 года. В обычный день он шел по улице, а смартфон лежал в кармане рубашки. Неожиданно он почувствовал жжение на теле и увидел дым, который исходил от него самого. Он быстро выхватил устройство и обнаружил, что оно горит. 

Дазия едва успел вынуть смартфон и он не причинил ему ожогов — мужчина отбросил его на землю. В последующие несколько минут злополучный «редмик» полностью сгорел прямо у него на глазах, оставив после себя лишь кучку пепла.

Xiaomi
Фото: Gizmochina

Индиец обратился в службу поддержки Redmi, но не получил от них никакого внятного ответа. Он планирует идти в суд.

Это не первый случай возгорания смартфонов Redmi в последнее время. Недавно в той же Индии самовоспламенился Redmi Note 5 Pro, что в итоге привело к смерти 8-летней девочки. Смартфоны серии Redmi Note крайне популярны из-за сочетания невысокой цены и привлекательных характеристик. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+124
MusicXpess
В основном все новости о сгоревших смартфонах из Индии. Это количество населения или туда поставляют настоящий шлак?🤔
29 апреля 2023 в 00:56
#
+355
Geek
Гори ярко 😅
29 апреля 2023 в 06:52
#
tellurian
+5067
tellurian
Почему не пишите что вчера в Москве у школьницы в школе загорелся powrbank?
Для чего мне случай из Индии? Тем более не известно многих деталей случая.
29 апреля 2023 в 09:36
#
+6
privetsluni
В основном это из-за того что средняя температура в Индии уже в феврале около 23C
29 апреля 2023 в 11:31
#
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