Популярнейший смартфон Xiaomi загорелся прямо в кармане владельца

Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro загорелся прямо в кармане рубашки своего владельца. Об этом пишет Gizmochina.Согласно источнику, индиец по имени Навин Дазия приобрел смартфон Redmi Nite 12 Pro совсем недавно, в феврале 2023 года. В обычный день он шел по улице, а смартфон лежал в кармане рубашки. Неожиданно он почувствовал жжение на теле и увидел дым, который исходил от него самого. Он быстро выхватил устройство и обнаружил, что оно горит.Дазия едва успел вынуть смартфон и он не причинил ему ожогов — мужчина отбросил его на землю. В последующие несколько минут злополучный «редмик» полностью сгорел прямо у него на глазах, оставив после себя лишь кучку пепла.Индиец обратился в службу поддержки Redmi, но не получил от них никакого внятного ответа. Он планирует идти в суд.Это не первый случай возгорания смартфонов Redmi в последнее время. Недавно в той же Индии самовоспламенился Redmi Note 5 Pro, что в итоге привело к смерти 8-летней девочки. Смартфоны серии Redmi Note крайне популярны из-за сочетания невысокой цены и привлекательных характеристик.